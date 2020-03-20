Как помочь ребенку справиться с полярной ночью. Ученые исследуют детский сон в Арктике

Группа ученых Карельского научного центра РАН подвела предварительные итоги первого этапа изучения детского сна на северных территориях. Выяснилось, что у коренного населения есть ряд генов, позволяющих им проще адаптироваться к смене длительности светового дня в период между ранними сумерками зимой и очень поздними — летом

В 2018 году ученые Карельского научного центра РАН стали изучать влияние арктических условий на детский сон. За два года удалось проанализировать тысячи анкет школьников в возрасте от 7 до 17 лет. В проект попали ученики школ Костомукши, Апатитов и Оленегорска, поселка Умба Терского района Мурманской области, а также Кемского района Карелии, включенного в Арктическую зону России. Мы побеседовали с руководителем исследовательского проекта, кандидатом биологических наук Сергеем Коломейчуком. Ген школьной успеваемости Школьники заполняли четыре опросника, в которых содержалась информация, касающаяся эмоционального и физического состояний, занятий спортом, рациона питания. Учитывалась и склонность к вредным привычкам — алкоголю и курению. Часть опрошенных с согласия родителей также сдали тесты на содержание мелатонина — гормона сна и кортизола — гормона стресса. Среди участников проекта были как дети из семей коренных жителей этих мест, оказавшихся здесь более 100 лет назад, так и относительно недавно приехавшие в Арктику.

Описание Старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук Сергей Коломейчук © Анастасия Кошелева/ТАСС

"Под коренным населением в своем исследовании мы понимаем поморов, карелов и саамов, которые живут на этих территориях уже достаточно долго, в течение двух-трех поколений. За это время адаптационные процессы завершаются, и можно точно заключить, подходит этот климат потомку первых переселенцев или нет", — отметил Коломейчук. Тесты показали, что уровень кортизола не зависит от смены времени года. Зато содержание мелатонина, многоцелевого гормона, отвечающего не только за качество сна, но и за состояние иммунитета, борьбу организма с опухолями и воспалениями, напрямую зависит от количества "темных" часов в сутках: чем их больше, тем выше его уровень, и наоборот. То есть на севере в период длинной ночи высокий уровень мелатонина сохраняется дольше, чем летом. Здесь возникает конфликт между биологическими часами человека и социальным расписанием. Происходит десинхронизация, когда люди вынуждены жить по расписанию, удобному обществу, а не в согласии со своими естественными биологическими ритмами. И проблема в том, что наше социальное расписание под это никак не подстроено — ребенок в Арктике что осенью, что весной просыпается в семь утра, чтобы собираться в школу. В то же время ложиться спать вовремя удается не всегда, к тому же часто хромает гигиена сна, и это при том, что зимой темнеет раньше, чем в средней полосе России. Получается, что в Арктике это несоответствие биологического и социального расписаний ощущается острее. Если продолжительность светового дня в октябре составляла не более шести часов, то в мае, когда проводился повторный анализ, продолжительность светлого времени суток составила уже 12 часов. Эта разница отразилась на концентрации мелатонина: при наложении результатов на состав участников выяснилось, что дети из семей коренных народов быстрее приспосабливаются к сокращению светового дня, что сказывается на их поведении и способности усваивать новый материал. "У коренного населения адаптация к смене светового режима проходит плавно. В данном случае, по предварительным выводам, все дело в двух моментах. Во-первых, это традиционный жизненный уклад. Во-вторых, это генетика. Мы обнаружили отличия в структуре генов, которые регулируют физиологические процессы пробуждения и отхода ко сну, они отличаются у коренного и пришлого населения. Эти гены связаны с синтезом мелатонина", — отметил Коломейчук.

По словам Сергея Коломейчука, не исключено, что вторая смена в осенне-зимний период больше подходит для учеников в Арктике, так как позволяет дольше спать по утрам при коротком световом дне. Аналогичные исследования американских коллег показывают, что такой эксперимент дает хоть и небольшой, но все же рост школьной успеваемости. "Перенос активной фазы обучения на более позднее время во второй четверти, когда день начинает укорачиваться, — это может быть пилотный проект на одной или двух школах. Приведет ли это к улучшению успеваемости? Возможно, небольшой эффект будет, но в пределах статистической погрешности. В Америке пробовали делать такой перенос и получили повышение успеваемости на пять процентов. Одним переносом уроков тут не обойтись", — подчеркнул Коломейчук. Дневной сон — это нормально Несмотря на различия в адаптации, общая тенденция у всех участников проекта была одинаковой — зимой все хотят спать, в том числе днем. Поэтому, по словам Сергея Коломейчука, нет ничего зазорного в получасовом дневном сне, который позволит восполнить силы организма и получить еще энергии до отхода ко сну. Насторожиться стоит, если ребенок засыпает днем надолго. Это может свидетельствовать о хронических заболеваниях, определить которые должен либо специалист по сну — сомнолог или, если в регионе нет такого врача, невролог. В КарНЦ продолжат изучать особенности сна детей в Арктике, но уже сейчас эксперты работают над брошюрой с простыми рекомендациями, как сделать сон более здоровым и пережить световые изменения, которые есть на севере. Хотя объектом исследования стали дети, советы актуальны и для взрослых, причем не только в Арктической зоне. По задумке авторов, это будет буклет с иллюстрациями и десятком правил, как сделать свой сон более здоровым и проще засыпать без использования дополнительных препаратов. Во время исследования ученые заметили: чем севернее и чем старше дети, тем чаще они жаловались на проблемы со сном. По словам Коломейчука, примерно треть подростков из Апатитов указали, что идти в кровать раньше им сложно, хотя для хорошего, здорового сна рекомендуется во время второй четверти ложиться на 30–60 минут раньше обычного. Приводим некоторые рекомендации ученых. Физическая активность не менее 40 минут в день Анализ данных подтвердил, что занятия спортом прямо влияют на качество и продолжительность сна. Так, согласно опросу, 44% школьников Мурманской области ответили, что физическая активность в их повседневных занятиях отсутствует. В школах северной Карелии такой ответ дали лишь 17% детей. "Мы сравнили подростков от 14 до 17 лет из представителей коренного населения Карелии и коренного населения Мурманской области, эти населенные пункты расположены не так далеко друг от друга, но разница была показательна: физическая активность позитивно влияет на восприятие учебной информации и на успеваемость", — отметил Коломейчук, добавив, что физические упражнения лучше закончить как минимум за два часа до отхода ко сну.