Численность зубров в Северной Осетии за 10 лет увеличилось более чем вдвое

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 февраля. /ТАСС/. Популяция зубров в Цейском заказнике Северной Осетии за последние 10 лет увеличилась вдвое и в настоящее время составляет более 100 особей, сообщил ТАСС во вторник директор представительства WWF (Всемирный фонд дикой природы) России в экорегионе "Российский Кавказ" Валерий Шмунк.

"Можно говорить о том, что популяция [зубров в Северной Осетии] увеличилась вдвое - 10-12 лет назад их численность балансировала в районе 45-55 особей. По состоянию на январь 2020 года в Цейском заказнике обитает 105 зубров", - сказал Шмунк.

По данным WWF, 10 из 105 зубров, обитающих в Цейском заказнике - телята младше 1 года. "Это необычно большое число молодых животных, т.к. в последние годы их отмечалось не более шести. Данные цифры говорят об устойчивости и росте численности группировки", - говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Как уточнил Шмунк, WWF дважды выпускал в Цейском заповеднике привезенных из-за границы зубров - в 2010 и 2012 годах, каждый раз - по девять особей. По его словам, теперь представители фонда и Северо-Осетинского заповедника намерены сосредоточиться на восстановлении популяции зубров в Турмонском заказнике, расположенном в западной части республики.

"С 2018 года мы начали создавать там новую группировку [зубров], там пока 10 животных. Мы планируем в этом и в следующем году дополнительно завозить туда зверей с тем, чтобы создать первичное ядро в районе 40-60 животных", - пояснил руководитель представительства WWF.

WWF России начал работу по созданию вольноживущей популяции зубров в лесах Европейской части России с 1996 года. С 1999 по 2002 год было завезено 57 животных из Германии, Голландии, Швейцарии, Финляндии и Бельгии. За последние 10 лет WWF выпустил на Кавказе 46 зубров на территории Северной Осетии и Карачаево-Черкессии. Сегодня общая популяция зубров двух республик составляет 155 чистокровных особей.