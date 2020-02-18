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75-летие Победы

В Майкопе начался автопробег в честь 77-й годовщины освобождения Адыгеи от гитлеровцев

В пробеге принимают участие более 50 человек

МАЙКОП, 18 февраля. /ТАСС/. Автопробег в честь 77-й годовщины освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков начался в административном центре республики, автоколонна пройдет по местам боевой славы региона. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.

"В автопробеге в честь 77-й годовщины освобождения Адыгеи от оккупации, который стартовал в Майкопе, принимают участие более 50 человек, среди них - представители ветеранских организаций. Колонна из автомобилей, оформленных соответствующей символикой, проедет по городам и населенным пунктам республики, где шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками", - сказали в пресс-службе.

Участники автопробега остановятся в Адыгейске, аулах Понежукай, Шенджий, Тахтамукай, Энем и Афипсипе, который был последним рубежом при освобождении Адыгеи. На местах пройдут митинги и встречи с ветеранами, церемонии вручения им юбилейных медалей, участники автопробега возложат цветы к памятникам солдатам Великой Отечественной войны.

В преддверии юбилейной годовщины Победы во всех муниципалитетах региона власти уточнили списки фронтовиков, узников концлагерей, блокадников, тружеников тыла и других категорий граждан, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны. В республике юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" получат около 2,3 тыс. человек. На праздничные мероприятия в Москву от республики планируется направить 95-летнего участника Великой Отечественной войны Ивана Дзюбу, уточнили ТАСС в республиканском комитете по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.

Гитлеровская оккупация Адыгеи длилась с августа 1942 года по февраль 1943 года, освобождение региона от нацистов осуществлялось в ходе наступательной операции Черноморской группы войск и началось в январе 1943 года. 18 февраля 1943 года войска Красной армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук, этот день считается днем окончательного освобождения Адыгеи.

Из Адыгеи на фронт в годы войны было призвано 80 тыс. человек, более 33 тыс. из них погибли. Практически все они были отмечены боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. Сегодня в республике проживает около 2,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, из них 161 фронтовик, 23 жителя блокадного Ленинграда и 26 узников концлагерей.

Теги
РоссияАдыгея75-летие Победы
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