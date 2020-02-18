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Центр амбулаторной онкопомощи откроют на базе городской поликлиники в Черкесске

В нем будут проводить обследования пациентов с подозрением на онкозаболевания, консультации, реабилитацию, наблюдение за пациентами, которые проходят лекарственную и лучевую терапию

ЧЕРКЕССК, 18 февраля. /ТАСС/. Центр амбулаторной онкологической помощи откроют на базе городской поликлиники Черкесска в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Он станет вторым подобным в Карачаево-Черкесии, сообщили во вторник в администрации главы и правительства республики.

"В текущем году на базе городской поликлиники города Черкесска откроется второй центр амбулаторной онкологической помощи в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" <…> Основная цель - повышение доступности и качества оказания специализированной онкологической медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В центре будут проводить обследования пациентов с подозрением на онкозаболевания, консультации, реабилитацию, наблюдение за пациентами, которые проходят лекарственную и лучевую терапию.

Первый в республике Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Карачаево-Черкесии в 2019 году на базе республиканского онкодиспансера. Ранее в Минздраве республики журналистам сообщили, что с 1 января 2020 года медработники региона будут получать стимулирующие выплаты при раннем выявлении онкологических заболеваний у пациентов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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