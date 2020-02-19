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Программа переобучения людей предпенсионного возраста помогла найти работу 51 жителю КБР

В текущем году планируют обучить или переобучить еще 312 человек предпенсионного возраста

НАЛЬЧИК, 19 февраля. /ТАСС/. Программа по переобучению людей предпенсионного возраста помогла найти новую работу 51 жителю Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году. Об этом ТАСС в среду сообщил министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов.

"В КБР в 2019 году в рамках национального проекта "Демография" реализовывалось мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Численность граждан по заключенным договорам составила 491 человек, что в 1,7 раза превысило запланированный показатель по республике (290 человек), в том числе 51 гражданин из категории "ищущие работу", которые по завершению обучения были трудоустроены через органы службы занятости КБР", - сказал Асанов.

В текущем году в Кабардино-Балкарии планируют обучить или переобучить еще 312 человек предпенсионного возраста. "По обучению и переобучению женщин (всего 167 человек), находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет, заложены средства, мероприятия намечены, этого в прошлом году не было. По предпенсионерам актуальность есть, особенно для работников бюджетной сферы, в частности для медиков, у которых подошел срок подтверждения сертификатов и возраст подходящий, соответственно, мы могли их переобучить", - уточнил он.

В рамках национального проекта "Демография" министерство является координатором и участником трех региональных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение". На их реализацию в 2020 году будет направлено более 4,2 млрд руб. "По всем проектам расписаны контрольные точки, подписаны соглашения с федеральными органами исполнительной власти, мы сейчас уже приступили к реализации", - добавил министр.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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