В Саратовской области запретили продавать снюсы детям

САРАТОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Депутаты Саратовской областной думы приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним никотинсодержащих смесей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной думы в среду.

За принятие закона в двух чтениях депутаты всех фракций проголосовали единогласно.

Документ предусматривает ответственность за продажу снюсов (табачное изделие, предназначенное для рассасывания) в виде штрафов. Для физических лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, для организаций - от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Ранее на территории региона также была запрещена продажа электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств для нагревания табака детям.

В 2019 году занимавший в то время пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем (вид некурительного табачного изделия) и снюсом в России запрещена. Однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет и леденцов, где табак заменен на никотин. Неофициально их также называют снюсами.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.