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Анализ программ профессиональной подготовки колледжей проведут в России

Предполагается, что программы среднего профессионального образования будут скорректированы так, чтобы обеспечить подготовку востребованных кадров для малого и среднего бизнеса, а также специалистов рабочих специальностей

ЧЕРКЕССК, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты проведут анализ соответствия нуждам регионов профессиональных программ подготовки колледжей в России. Об этом сообщил в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочего совещания в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).

"Профессиональное и среднее профессиональное образование - я уже дал поручение проанализировать соответствие тех программ подготовки, которые осуществляют колледжи, в том числе и в республике, тем потребностям, которые имеются у регионов. Мы прекрасно понимаем, что среднее профессиональное образование - это кадры для малого и среднего бизнеса, кадры для экономики региона", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ журналистам сообщили, что программы среднего профессионального образования будут скорректированы так, чтобы обеспечить подготовку востребованных кадров для малого и среднего бизнеса, а также специалистов рабочих специальностей.

"Здесь мы должны посмотреть и вместе с вами при необходимости усовершенствовать работу по этому направлению <…> Также будем оказывать необходимую поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, это тоже является для нас одним из приоритетов, также и развитие системы дополнительного образования детей. Я уверен, что только совместными усилиями мы все эти задачи решим", - отметил Кравцов.

В середине февраля 2020 года министр начал рабочую поездку по регионам Северного Кавказа. В среду он находится в Карачаево-Черкесии, где принял участие в открытии нового корпуса одной из крупнейших гимназий республики и провел рабочее совещание по развитию системы образования в регионе и подготовке к государственной итоговой аттестации.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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