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В Вологодской области расширят программу "Вологодский гектар"

В регионе уже выдали свидетельства о праве собственности по 107 земельным участкам. Всего из выделенных для программы 4,8 тыс. га зарезервированы 79% от площади всех участков

ВОЛОГДА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Вологодской области расширят программу "Вологодский гектар", по которой жителям любого региона России бесплатно предоставляют в собственность до 10 га земли, а юридическим лицам - до 100 га для ведения сельского хозяйства. Об этом рассказал ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

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Программу запустили в апреле 2019 года, к концу года в ней участвовали шесть районов области, где было выделено в общей сложности 4,8 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель.

"Учитывая проявленный интерес к "Вологодскому гектару", правительство области прорабатывает вопрос о расширении программы и включении в нее еще нескольких районов области. Они будут отбираться по тем же критериям: наличие всех видов инфраструктуры, инженерной, транспортной, социальной, наличие фонда перераспределения земель сельхозназначения, из которого можно выбрать необходимые участки, а также готовность муниципалитетов к работе по этой программе", - сказал губернатор.

По его словам, интерес к программе был виден сразу, всего за несколько часов с момента запуска специально разработанной информационной системы гектар35.ру за участками обратились около 200 человек. На сегодня из выделенных 4,8 тыс. га зарезервированы 79% или 3,8 тыс. га в Никольском, Вашкинском, Вожегодском, Бабаевском, Вытегорском и Харовском районах. Участниками программы стали не только жители Вологодской области, но и из Мурманской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской, Новосибирской, Московской областей, Татарстана, Алтайского и Краснодарского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

Одобрено 111 заявок, порядка 240 отклонены из-за их некачественной подготовки, но есть возможность собрать все документы, подать заявку повторно и завершить эту работу. По 107 земельным участкам выданы свидетельства о праве собственности, гражданам предоставлено в собственность более 920 га.

"Мы не ставили задачу в течение короткого времени раздать земли, ресурс остался еще немалый, думаю, и он найдет своих хозяев. "Вологодский гектар" - долгосрочная программа. Прекрасно понимаем, что, получив землю, собственники не смогут сразу организовать производство, на это потребуется время, средства, немалые усилия. Быстрого результата не будет, и мы на это не рассчитываем. Главное, чтобы на полученных гектарах открывали свое дело люди серьезные, их опыт послужит примером другим", - подытожил глава региона.

О проекте

Программа "Вологодский гектар" разработана областным правительством по примеру федеральной программы "Дальневосточный гектар", по которой всем желающим предлагают участки для освоения на Дальнем Востоке, только в Вологодской области земли представляются не в долгосрочную аренду, а сразу в собственность. Так власти намерены вернуть в оборот заброшенные земли, остановить отток населения в крупные промышленные центры. Участки предоставляются в собственность для ведения сельского хозяйства, фермерства, выпаса скота, посевов, строительства животноводческих комплексов. Всего в Вологодской области насчитывается 468 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель в 14 районах.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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