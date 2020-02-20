20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рекультивацию отходов завода "Электроцинк" начнут в 2021 году

Глава республики Вячеслав Битаров сообщил, что всего от деятельности завода осталось более 1,5 млн тонн отходов

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Рекультивация вредных отходов производства завода "Электроцинк" во Владикавказе, законсервированного после крупного пожара осенью 2018 года, должна начаться в 2021 году. Такое поручение дал глава республики Вячеслав Битаров в четверг, выступая с докладом-посланием об основных направлениях социально-экономического развития региона.

На эту тему

"Проблемная точка - отвалы клинкера (накопленных токсичных отходов - прим. ТАСС), оставшиеся от деятельности завода "Электроцинк", - это более 1,5 млн тонн отходов. Поручаю правительству республики в этом году подготовить проектно-сметную документацию и приступить к рекультивации территории с отходами в 2021 году", - сказал Битаров.

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. тонн цинка и 123 тыс. тонн серной кислоты, а также 307 тонн кадмия.

После пожара в одном из цехов завода в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Пилотный проект по благоустройству дворов реализуют в Норильске в 2020-2021 годах
В благоустройстве примут участие жители выбранного двора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС