Рекультивацию отходов завода "Электроцинк" начнут в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Рекультивация вредных отходов производства завода "Электроцинк" во Владикавказе, законсервированного после крупного пожара осенью 2018 года, должна начаться в 2021 году. Такое поручение дал глава республики Вячеслав Битаров в четверг, выступая с докладом-посланием об основных направлениях социально-экономического развития региона.

"Проблемная точка - отвалы клинкера (накопленных токсичных отходов - прим. ТАСС), оставшиеся от деятельности завода "Электроцинк", - это более 1,5 млн тонн отходов. Поручаю правительству республики в этом году подготовить проектно-сметную документацию и приступить к рекультивации территории с отходами в 2021 году", - сказал Битаров.

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. тонн цинка и 123 тыс. тонн серной кислоты, а также 307 тонн кадмия.

После пожара в одном из цехов завода в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.