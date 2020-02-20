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В Северной Осетии к интернету подключат более 200 соцобъектов до конца 2021 года

Всего в республике был определен перечень из более 700 социально значимых объектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 200 социально значимых объектов в Северной Осетии подключат к интернету до конца 2021 года по нацпроекту "Цифровая экономика". Об этом сообщил в четверг глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании.

"До конца 2021 года более 200 социально значимых объектов будут подключены к интернету. Охват - свыше 100 населенных пунктов, а к концу 2020 года интернет также появится во многих учреждениях культуры сельской местности", - сказал Битаров.

Как пояснил ТАСС руководитель управления Северной Осетии по информационным технологиям и связи Алан Салбиев, всего в республике был определен перечень из более 700 социально значимых объектов. Большинство из них подключили с помощью операторов связи. В оставшихся 214 объектах, находящихся в горах, планируется создавать соотвествующие коммуникации.

Национальная программа "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпрограммы планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей (в том числе 1,1 трлн рублей из федерального бюджета, около 535 млрд рублей - из внебюджетных источников). В рамках нацпроекта также заложены альтернативные источники финансирования, за счет которых может быть привлечено около 202,8 млрд рублей.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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