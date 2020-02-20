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В Северной Осетии возобновят ранее отмененные и введут новые меры соцподдержки в 2020 году

В частности, работникам бюджетной сферы возобновят перечисления компенсаций по оплате ЖКУ

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии возобновят оказание мер социальной поддержки населению, которые ранее были прекращены, и введут новые, сообщил в четверг глава республики Вячеслав Битаров во время выступления с докладом-посланием.

"Продолжаем реанимировать меры социальной поддержки, не работавшие в течение многих лет. С этого года начинаем выплаты компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам бюджетной сферы, которые трудятся и проживают в сельской местности, а их почти 4,5 тыс. человек", - сказал Битаров, добавив, что на выплаты компенсаций из регионального бюджета выделено 45 млн рублей.

Кроме того, по его словам, в 2019 году впервые за последние несколько лет получателями регионального материнского капитала стали более 1 тыс. 700 семей. "К концу этого года его выдадут еще почти 2 тыс. семей", - добавил Битаров. По его словам, одной из мер поддержки малоимущих семей, станет пилотный проект по борьбе с бедностью, который начали реализовывать в 2019 году. В рамках проекта жителям республики выделяется крупный рогатый скот. "Уже 14 семей получили коров и смогут обеспечивать не только себя молочной продукцией, но и сдавать молоко на переработку. Такой опыт позволит нам применить его и в других районах", - уточнил Битаров.

Глава республики также сообщил, что в этом году планируется обеспечить жильем все 850 семей вынужденных переселенцев из Южной Осетии и Грузии, состоящих в очереди. "В очереди на жилищное обустройство стоят еще 850 таких семей. Планируем в этом году обеспечить сертификатами всех. На это выделено почти 2 млрд 350 млн рублей", - сказал Битаров, уточнив, что в прошлом году жилищные сертификаты на 1,8 млрд рублей получили 632 семьи.

Сертификаты выделяются в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище", действующей с 2015 по 2020 годы. В настоящее время на территории Северной Осетии находятся вынужденные переселенцы из Южной Осетии и Грузии, которые прибыли в регион после грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах.

Битаров также отметил, что в последние годы в республике много внимания уделяется развитию здравоохранения. Всего за пять лет было построено и отремонтировано 24 объекта здравоохранения. В общей сложности на развитие системы здравоохранения в 2019 году в Северной Осетии, по словам Битарова, было направлено более 13 млрд.

"Тем не менее, здравоохранение республики продолжает ощущать дефицит средств, в частности, территориальная программа предоставления бесплатной медицинской помощи жителям нашей республики. По моему поручению [в этом году] министерство финансов изыскало дополнительно 200 млн рублей на снижение дефицита", - сказал глава региона, добавив, что данная сумма должна быть утверждена в бюджете республики на ближайшей сессии республиканского парламента.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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