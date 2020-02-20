Дни Арктики в Архангельске посвятили научно-техническим открытиям и писателю Абрамову

АРХАНГЕЛЬСК, 20 февраля. /ТАСС/. Дни Арктики, которые открылись в четверг в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске, в этом году посвящены научно-техническим открытиям в Арктике и столетию со дня рождения писателя Федора Абрамова. Об этом рассказала в четверг ТАСС заместитель директора Интеллектуального центра САФУ Светлана Тюкина.

"Мы сегодня начинаем Дни Арктики. В этом году несколько лейтмотивов, которые мы решили включить. Во-первых, на Дни Арктики попадает 29 февраля, когда будет отмечаться 100-летие со дня рождения Федора Александровича Абрамова, нельзя было обойти эту историю, поэтому будет посвящено этой теме несколько площадок. Следующая тема - это научно-техническое освоение Арктики, открытия. И еще одно направление - это мореходство, мореплавание в Белом и других арктических морях", - сказала Тюкина.

Посвящение Абрамову

Федор Абрамов - известный советский писатель, литературовед, публицист, один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы, значительного направления советской литературы 1960-1980-х годов. Он родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Архангельской губернии. В ходе Дней Арктика состоится презентации книги об Абрамове "Великий счастливец" архангельского автора Сергея Доморощенова и фильма Марина Никитиной "Чтобы красота не пропала…". Студенты-филологи САФУ подготовили выставку и занятия, посвященные переписке писателя и критика, доктора Поморского государственного университета Александра Михайлова, а также автографам Абрамова на дарственных книгах.

Студенты направления "Издательское дело" подготовили целый цикл лекций про писателя. "В ходе Дней Арктики также пройдет интеллектуальная игра с витиеватым названием "Ешь, пей, отдыхай, а это от меня праздничное…" по произведениям Федора Александровича для старших школьников и студентов", - добавила собеседница агентства.

Еще одна выставка показывает северный дом, характерный для Пинежского района. "Там веретенца, прялка, маленький ткацкий станок, куколки, предметы интерьера, сделан своего рода красный угол с рушниками (расшитое полотенце - прим. ТАСС). Воссоздан образ дома вокруг Абрамова", - пояснила Тюкина.

Еще одно имя, которому в этом году посвящены Дни Арктики, - Иван Черевичный. Это советский полярный летчик, именем которого в 2019 году был назван аэропорт "Васьково" в Архангельске. "Ему будет посвящено несколько занятий, которые могут посетить все желающие", - сказала собеседница агентства.

Черевичный участвовал в исследовании новых воздушных трасс в Сибири, ледовой разведке в Карском море и море Лаптевых, в проводке судов по Северному морскому пути. В 1941 году он возглавлял экспедицию, которая впервые достигла так называемого "Полюса недоступности" - наиболее удаленной от суши части Арктики. Также в 1941 году он совершил перелет из Москвы в Америку с группой высокопоставленных специалистов для заключения договора по ленд-лизу, в годы войны Черевичный участвовал в боевых действиях на севере, занимался проводкой судов.

Охраняемые территории

В ходе Дней Арктики занятия и мастер-классы проводят представители особо охраняемых природных территорий Архангельской области. Сотрудники самого северного в России нацпарка "Русская Арктика" расскажут об обитателях высоких широт и покажут, в какой экипировке и с чем специалисты едут в экспедиции в Арктику. "У нас специальное занятие для школьников "Арктический чемодан": в нем вещи, которые необходимы для работы. Фонарик, рации, топоры, средства для отпугивания белых медведей и многое другое", - рассказал ТАСС представитель парка Михаил Корельский.

В САФУ 28 февраля будет открыта аудитория, посвященная Пинежскому государственному заповеднику. Он был основан для сохранения и изучения таежных комплексов Беломорско-Кулойского плато, заповедник известен своими карстовыми пещерами. "Будет представлена информация о пещерах, образцы карстов, образцы минералов, данные о биологическом разнообразии, краснокнижных видах, о сотрудничестве с университетом. Многие студенты еще Архангельского лесотехнического института и пединститута проходили практику в Пинежском заповеднике. Они привезут дневники студентов прошлых лет", - отметила Тюкина.

Несколько дней будет посвящено Соловецкому архипелагу. Пройдут лекции о Соловках в русской поэзии и о Соловках на страницах истории музыки. "Это будет зарисовка-размышление в формате музыкальной гостиной. Это первый подход к теме, мои коллеги будут говорить о впечатлениях, об их ощущениях", - добавила она.

Как создать северное сияние

В музее занимательных наук для школьников пройдут занятия "Музыка полярного сияния". В ходе них участники будут проводить физические опыты, в ходе которых их познакомят с тем, как возникает северное сияние. Для занятий был создан новый музыкальный инструмент из трубочек, баночек и струн, на котором школьники попробуют придумать, как сполохи могли бы звучать.

Большой блок посвящен развитию мореплавания в Арктике. В ходе занятий-экскурсий участников познакомят с историей арктических судов: от беломорских карбасов и норвежских драккаров до современных атомных ледоколов. В Дни Арктики будет представлено несколько выставок про корабли и архангельский порт. Сотрудники Северного морского музея будут читать лекции про арктические конвои в годы Великой Отечественной войны.

В Дни Арктики будет показано несколько фильмов киномарафона III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open. В программе картины режиссеров Исландии, Канады, Швеции, России и Финляндии.

Эксперты САФУ 28 февраля выйдут на связь с Президентской библиотекой в Санкт-Петербурге. "Это будет всероссийское мероприятие, оно будет транслироваться онлайн на youtube-канале библиотеки, практически все регионы будут подключены. Четверо экспертов САФУ будут принимать участие в этой видеоконференции, они будут говорить об Арктике с точки зрения культуры, защиты прав коренных народов, метеорологии и изменений климата, расскажут о проекте Арктического плавучего университета", - сказала Тюкина.

Дни Арктики в Архангельске завершатся 29 февраля.