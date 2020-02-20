Новую лабораторию создали в североосетинском вузе за счет мегагранта

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Лаборатория мирового уровня по катализу и физике поверхности создана в Северо-Осетинском госуниверситете имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) на средства мегагранта. Об этом сообщила ТАСС декан физико-технического факультета СОГУ Инга Тваури.

"Физико-технический факультет Северо-Осетинского государственного университета стал победителем седьмого конкурса мегагрантов и получил 60 млн рублей на создание лаборатории мирового уровня по катализу и физике поверхности под руководством профессора Франциско Заера. Для нас это в первую очередь уникальная возможность привлекать к исследованиям молодых, перспективных ученых и развивать данное направление в вузе и регионе", - рассказала декан.

По словам Тваури, работа новой лаборатории внесет свой вклад в реализацию такого приоритетного направления, как переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии.

В вузе рассчитывают, что создание такой лаборатории, способной выполнять исследования, конкурентоспособные на мировом уровне, позволит привлечь молодежь в сферу науки, а также привлечь научную общественность в СОГУ для выполнения совместных проектов. Кроме того, по мнению Тваури, создание новой лаборатории будет способствовать проведению на базе СОГУ научных форумов, в том числе крупных международных, по тематике проекта. "Это позволит привлечь общественное внимание, популяризировать науку и повысить ее престиж. Мы надеемся, что это снизит отток подготовленной молодежи из региона в центр", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, гранты выделяются на проведение научных исследований в целях обеспечения решения задач по приоритетам научно-технологического развития РФ, определенным Стратегией научно-технологического развития РФ, необходимых для развития инновационной экономики и подготовки высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении таких задач.