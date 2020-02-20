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Программу сохранения объектов культурного наследия разработают на Ставрополье

Также глава региона поручил разработать пятилетнюю программу по установлению охранных зон всех объектов культурного наследия

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края разработают региональную программу сохранения объектов культурного наследия, находящихся в краевой и муниципальной собственности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора.

"Губернатор поручил разработать программу сохранения объектов культурного наследия, находящихся в краевой и муниципальной собственности. Глава края привел в пример историю здания краевого театра кукол - многие годы вопрос о его ремонте не решался, сегодня восстановление идет в рамках нацпроекта "Культура", - говорится в сообщении.

Краевой театр кукол ранее работал в историческом здании "Народный дом конца XIX века" в городе Ставрополе. Из-за аварийного состояния здания порядка 10 лет назад труппа театра переехала в помещения городского дворца культуры и спорта. Открыть обновленный театр планируется в 2020 году.

"Нам необходимо иметь свою краевую программу, чтобы решать такие задачи <…> чтобы, хотя бы на первых порах мы могли по одному объекту культурного наследия в год приводить в нормальное состояние", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Владимирова по итогам встречи с и.о. начальника краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анной Коневой.

Также глава Ставрополья поручил разработать пятилетнюю программу по установлению охранных зон всех объектов культурного наследия. Из 2,4 тыс. объектов федерального и регионального значения соответствующие границы установлены лишь в отношении 20% объектов.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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