Глава Хабаровского края пригрозил расторгнуть контракт на строительство онкодиспансера

ХАБАРОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пригрозил разорвать контракт с подрядчиком, задействованным на строительстве онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре, которое ведется с отставанием по графику. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Либо мы с вами подписываем дополнительное соглашение о начале строительства, либо мы расторгаем контракт. После этого все документы уходят в правоохранительные органы. Последний срок - 15 марта. В этот день я приеду и если здесь не будет работ, мы расторгаем с вами контракт со всеми вытекающими последствиями", - цитирует пресс-служба Фургала.

Генеральным подрядчиком по строительству диспансера выступает ООО "Тутта". В 2019 году неотработанный аванс, выплаченный компании, составил 357 млн рублей. К настоящему моменту стройка онкологического диспансера отстает уже на 307 дней. В 2019 году неосвоение средств превысило 569 млн рублей.

Из-за ошибок в проектно-сметной документации и необходимости перепроектирования и повторного прохождения госэкспертизы затягивается также строительство детского больничного комплекса. В марте новый проект больничного комплекса должен пройти экспертизу. Как только это произойдет, строительство возобновится - оно не ведется с декабря 2019 года. Из неосвоенных денег 2019 года в краевой бюджет должно вернуться около 600 млн рублей, так как контракт уже заключен. Эти средства позволят продолжить работы. В 2022 году объект должен быть готов. Сейчас комплекс готов на 47%.

Осенью во время посещения Комсомольска-на-Амуре вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что проектно-сметная документация на 20 объектах долгосрочного плана социально-экономического развития города разработана с нарушениями. По строительству всех этих объектов возникли проблемы. Региональные власти тогда сообщали, что значительно сорваны сроки по детской больнице и онкологическому диспансеру, сдать который должны были до конца 2020 года.

Еще по одному объекту плана развития Комсомольска - региональному центру развития спорта - подрядчик обратился к властям за компенсацией из-за удорожания материалов. "Через экспертизу мы рассмотрим ваше обращение. Но вы пойдете на наши условия. Вам нужно будет выставить полный состав рабочих на две смены", - сказал Фургал. Сроки строительства центра также затягиваются.