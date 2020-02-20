Кафедральный собор в Калининграде обрел не имеющую аналогов в Европе систему акустики

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе, установили в концертном зале исторического Кафедрального собора на острове Канта в Калининграде. Об этом в четверг сообщила пресс-служба учреждения культуры.

"Впервые удалось найти и применить творческое и инженерное решение, позволяющее звук любого инструмента либо голоса направить непосредственно на слушателя, адресно и с высоким коэффициентом разборчивости", - говорится в сообщении.

Комплексная система акустики, установленная в Кафедральном соборе, не имеет аналогов ни в России, ни в странах Европы. Проект "Акустика" реализован по инициативе губернатора Антона Алиханова, власти региона выделили более 29 млн рублей.

"Сегодня в соборе звучит масса музыки: камерной, инструментальной, поют вокалисты, и, естественно, это разное звучание и разный баланс. Первое, чего мы добились за счет такого сложного комплекса - акустические системы расположены по периметру зала, перемещаясь: везде одинаково идеально слышно, что происходит на сцене, начиная от человеческой речи, заканчивая солирующими инструментами либо группами", - рассказал о новых технических возможностях концертного зала автор проекта - композитор и продюсер Евгений Кобылянский, реализовавший его в содружестве с компанией Audio Solutions.

Благодаря новой акустической системе появилась также возможность осуществлять многоканальную запись, которая позволит передавать трансляции событий в высочайшем качестве в реальном времени для эфирных СМИ, сотрудничать как с известными издателями классической музыки, так и вести самостоятельную издательскую деятельность, популяризируя классическую музыку, звучащую в зале собора, в том числе исполняемую на его уникальном органном комплексе, подчеркнули в пресс-службе.

О Кафедральном соборе и органе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был построен в 1380 году. Во время Второй мировой войны при бомбардировках города в августе 1944 года английской авиацией собор очень сильно пострадал. В 1992 году началась реставрация исторического здания, спустя шесть лет был приведен в порядок его внешний облик, а затем и внутренний, а также был установлен в концертном зале первый духовой орган, к которому позже прибавился второй - самый большой в Европе, и в 2007 году впервые прозвучал единый органный комплекс Кафедрального собора.

Технические данные единого органного комплекса впечатляют: 6301 труба у Большого органа и 2224 трубы - у малого. Общее количество регистров 122. Есть трубы от высокой (10,5 м) до малой (11 мм). Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России и в Европе. Два органа могут звучать как отдельно, так и вместе, они взаимосвязаны, как сообщающиеся сосуды.

Общий монтаж лепнины и деталей из дерева Большого органа был воссоздан в стиле барокко по сохранившимся черно-белым фотографиям кенигсбергского органа XVIII века мастерами мебельной фабрики "Максик" из Калининграда. В центральной части органа расположена фигура Девы Марии Кенигсбергской - покровительницы собора. Над органом возвышается огненно-красная птица феникс - символ вечного возрождения.