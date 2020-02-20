Рекультивация заброшенной свалки позволит восстановить 2,8 га земли в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 20 февраля. /ТАСС/. Проведение работ по рекультивации свалки в одном из крупных городов Карачаево-Черкесии позволит восстановить 2,8 га земли. Рекультивацию проведут в рамках национального проекта "Экология", сообщили в четверг в пресс-службе Минприроды РФ.

"В рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" планируется рекультивация свалки в городе Карачаевске на сумму 69,99 млн рублей. В результате будет восстановлено 2,8 га земли", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения исполнителя работ. После проведения аукциона начнутся инженерные изыскания для последующей рекультивации свалки.

Ранее в республиканском управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов ТАСС сообщили, что рекультивацию объекта планируется провести в 2020 году. Свалка в северной части города в водоохранной зоне реки Кубань была введена в эксплуатацию в 1996 году. По решению суда объект был закрыт в ноябре 2012 года.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. Он включает 11 федеральных проектов, где отражены основные приоритеты, цели и задачи государственной политики по сохранению экологического благополучия России.