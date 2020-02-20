20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рекультивация заброшенной свалки позволит восстановить 2,8 га земли в Карачаево-Черкесии

Стоимость проекта составит почти 70 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 20 февраля. /ТАСС/. Проведение работ по рекультивации свалки в одном из крупных городов Карачаево-Черкесии позволит восстановить 2,8 га земли. Рекультивацию проведут в рамках национального проекта "Экология", сообщили в четверг в пресс-службе Минприроды РФ.

"В рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" планируется рекультивация свалки в городе Карачаевске на сумму 69,99 млн рублей. В результате будет восстановлено 2,8 га земли", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения исполнителя работ. После проведения аукциона начнутся инженерные изыскания для последующей рекультивации свалки.

Ранее в республиканском управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов ТАСС сообщили, что рекультивацию объекта планируется провести в 2020 году. Свалка в северной части города в водоохранной зоне реки Кубань была введена в эксплуатацию в 1996 году. По решению суда объект был закрыт в ноябре 2012 года.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. Он включает 11 федеральных проектов, где отражены основные приоритеты, цели и задачи государственной политики по сохранению экологического благополучия России.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
В Чечне труженикам тыла выделили по 100 тыс. рублей в канун Дня защитника Отечества
Всего в республике проживают 436 тружеников тыла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС