Заккскую противолавинную галерею на Транскаме капитально отремонтируют к 2023 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт Заккской противолавинной галереи на лавиноопасном участке Транскавказской автомагистрали (Транскам) в Северной Осетии планируется начать в 2020 году и завершить в декабре 2022 года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе управлении федеральных автодорог "Кавказ".

"В 2020 году планируется приступить к капитальному ремонту противолавинной галереи через лавинный участок на км 90+155 автомобильной дороги А-164 "Транскам" Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с Республикой Южная Осетия <…> Было определено, что данное сооружение находится в неудовлетворительном состоянии <…> Строительно-монтажные работы будут проводится до 2022 года", - сказала собеседница.

По ее слова, планируется привести в нормативное состояние основные несущие конструкции сооружения, а также обеспечить безопасный проезд в галерее, установив современные системы вентиляции, сигнализации, пожаротушения, камер видеонаблюдения и освещения.

Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, протяженность противолавинной галереи составляет 827 м. Максимальная цена контракта - более 1,96 млрд рублей, из которых более 692 млн рублей должны быть выделены в 2020 году, в 2021-м - более 620,7 млн, в 2022-м - 648,4 млн.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающее РФ с Южной Осетией. Дорога считается круглогодичной, однако в зимний период движение транспорта по магистрали ограничено в связи с регулярными сходами лавин. Заккская противолавинная галерея была введена в эксплуатацию в 2002 году.