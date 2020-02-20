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Вице-премьером Чечни стал президент бойцовского клуба "Ахмат"

Абузайд Висмурадов займется вопросами взаимодействия с силовым блоком

ГРОЗНЫЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил вице-премьером республики по вопросам взаимодействия с силовым блоком бывшего командира спецотряда быстрого реагирования "Терек" и президента бойцовского клуба "Ахмат" Абузайда Висмурадова.

"Сегодня я назначил дорогого Абузайда Висмурадова на должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики по вопросам взаимодействия с силовым блоком. Полковник полиции Абузайд Висмурадов многие годы командовал СОБР "Терек" УФСВНГ РФ по Чеченские Республики. Под его руководством "Терек" стал одним из самых подготовленных, боеспособных спецподразделений Росгвардии", - написал Кадыров на своей странице "Вконтакте".

Кадыров выразил уверенность, что новый вице-премьер наладит взаимодействие между силовыми структурами и улучшит работу по профилактике преступности, раскрытию преступлений, привлечению виновных к ответственности.

Ранее Кадыров назначил руководителем администрации главы и правительства региона бывшего мэра Грозного Ибрагима Закриева, исполняющим обязанности главы города стал Иса Хаджимурадов. Кроме того, новым министром имущественных и земельных отношений Чеченской Республики стал Ибрагим Таймасханов, а Министерство по физической культуре и спорту возглавил Хамзат Кадыров.

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РоссияСКФОЧечня
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