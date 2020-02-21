Бесплатное обучение основам горнолыжного спорта прошли 1,5 тыс. детей в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Благотворительный проект "Лыжи зовут!" позволил приобщить к горнолыжному спорту более 1,5 тыс. школьников за четыре года на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"Всего за четыре года благодаря проекту на лыжи и сноуборд встали более 1,5 тыс. ребят. В этом году у нас появились новые партнеры, расширилась география участников - теперь кататься на курортах Северного Кавказа могут школьники из разных регионов России", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Хасана Тимижева.

Первый в 2020 году блок занятий в рамках благотворительного проекта прошли 70 детей из Подмосковья и Карачаево-Черкесии - села Марух, Урупской школы и детского дома в Усть-Джегуте. В марте на бесплатные занятия приедет группа детей из Подмосковья, также кататься на горных лыжах попробуют ученики школ регионов Северного Кавказа, продолжат обучение воспитанники детского дома в Усть-Джегуте.

Благотворительный проект "Лыжи зовут!" предполагает бесплатное обучение детей основам горнолыжного спорта. Детям предоставляют необходимое оборудование и инструкторов. Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.