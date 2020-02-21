"Русская Арктика" в 2020 году откроет первый визит-центр для туристов на Новой Земле

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Национальный парк "Русская Арктика" летом 2020 года откроет первый визит-центр для туристов на архипелаге Новая Земля. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор нацпарка Александр Кирилов.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория, в ее составе - полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа, а также северная часть острова Северный и прилегающие небольшие острова архипелага Новая Земля.

"Планируется организация и открытие визит-центра на мысе Желания архипелага Новая Земля, это будет первый визит-центр нацпарка на Новой Земле. В этом году очень большой интерес туристов к посещению мыса Желания", - сказал Кирилов.

Мыс Желания - мыс на Северном острове архипелага Новая Земля, рядом с его северной оконечностью. Он был назван Hoeck der Begeerte голландским исследователем Виллемом Баренцем, который проплывал здесь во время своей третьей экспедиции на Новую Землю в 1596 году. Название означает "мыс желанный", то есть которого хотели достичь. Современное русское название - не очень точный перевод с голландского. Мыс омывается Баренцевым и Карским морями, по нему проходит граница между ними. "Ее можно даже увидеть - слегка цвет отличается", - отметил собеседник агентства. Здесь много живописных скал, на которых гнездятся морские птицы: моевки, чистики, кайры.

В 1931 году на мысе была открыта морская гидрометеорологическая станция, в 1997 году она была законсервирована, а в 2004 году на мысе установили автоматическую метеостанцию. С 2011 года на мысе Желания расположена полевая база "Русской Арктики", на территории станции проведена очистка от мусора. Визит-центр планируется разместить в одной из построек бывшей метеостанции. "Это пакгауз - деревянное здание, квадратное, на станции оно использовалось как тракторный склад. Оно очищено от мусора, частично восстановлено, мы продолжим работы по восстановлению здания и его обшивке", - рассказал Кирилов.

В дальнейшем в здании будет организована экспозиция, посвященная Новой Земле и мысу Желания. Также в планах - открытие почтового отделения. "Мы хотим открыть на мысе Желания почту по примеру бухты Тихой на Земле Франца-Иосифа. Пока у туристов нет возможности отправлять открытки с Новой Земли", - добавил директор, отметив, что на Земле Франца-Иосифа находится самое северное почтовое отделение в стране.

Новые круизы

Летом 2020 года на Новой Земле ожидается больше туристов, чем в предыдущие годы. Обычно на архипелаг заходят два-три круизных судна и бывает около 200 посетителей. В этом году на Новую Землю возможно до восьми заходов судов. "Новой Землей заинтересовалась компания Quark Expeditions, они поставили ее в свой план. Впервые будет два рейса по маршруту Мурманск - Новая Земля - Земля Франца-Иосифа - Мурманск на судне Ocean Adventurer. Также на Новую Землю будет заходить новое судно National Geographic компании Endurance, оно пойдет по Северному морскому пути от бухты Провидения до Мурманска и обратно. Планируются заходы Silver Explorer, судов "Академик Шокальский" и "Профессор Молчанов", - рассказал Кирилов.

По его словам, север Новой Земли могут посетить до 600-700 человек. Обычно круизные лайнеры посещают мыс Желания, где туристы высаживаются, возможны заходы в залив Иностранцева и бухту Мака на баренцевоморской стороне архипелага.

В целом, по словам директора нацпарка, предстоящий сезон будет рекордным по числу судозаходов на территорию "Русской Арктики" и количеству туристов. "Всего на наши архипелаги ожидается 19 судозаходов, к нам заходят компании, которые раньше не ходили - это Endurance, из новых судов, кроме National Geographic, это Greg Mortimer. Это новые суда, построенные для Арктики и Антарктики, и первыми рейсами пойдут на Землю Франца-Иосифа на территорию "Русской Арктики", - добавил он.

В 2019 году "Русскую Арктику" посетило 1306 туристов - максимальное количество за время существования национального парка. В этом году прогноз - две тысячи посетителей. Уже традиционно через Землю Франца-Иосифа пройдут пять круизов на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы", состоятся три рейса судна Sea Spirit по маршруту Шпицберген - Земля Франца-Иосифа - Шпицберген.

Реставрационные работы

Точка, которую посещают практически все круизные лайнеры в "Русской Арктике" - это бухта Тихая острова Гукера на Земле Франца-Иосифа. Летом 2020 года здесь будут готовить здание самолетного ангара к размещению экспозиции. Это единственный сохранившийся в Арктике деревянный самолетный ангар 1932 года постройки. В предыдущие два года здание реставрировали, в этом году работы будут продолжены.

Одна из основных задач - сделать систему водоотведения, чтобы вода не размывала фундамент строения. "Будем лишнюю воду отводить и по сути восстановим старую систему, которая действовала на станции "Бухта Тихая" в годы ее существования. За десятилетия эта система прохудилась, местами исчезла. Мы сейчас только можем догадываться, где она проходила и как была сделана, мы ее не застали в действующем виде. Мы ее восстановим, и отведем воду от фундаментов ангара и близстоящих домов", - пояснил Кирилов.

Сейчас ангар после восстановления крыши и гидроизоляции гораздо темнее остальных построек. Мы его обошьем деревом, он не будет выделяться, и впишем в ландшафт, - сказал директор парка. - Особенность дерева в Арктике - оно не разрушается, не гниет. Мы вернем его к облику того времени, когда он был построен". Работы на ангаре ведутся совместно с Арктическим музейно-выставочный центром (Санкт-Петербург). Создание экспозиции в постройке запланировано на 2021 год.

Второй объект, с которым будут работать реставраторы и архитекторы на Земле Франца-Иосифа в этом году - дом Эйры на острове Белл. Это самое старое здание в высокоширотной островной Арктике в мире и первая постройка на архипелаге. Его возвела экспедиция под руководством британского путешественника Бенджамина Ли Смита в 1881 году. Прошлым летом здание обследовали и признали его состояние предаварийным. "Цель этого года - создание проекта по реставрационным работам, - сказал собеседник агентства. - Нужно смотреть, что делать со зданием, чтобы мы его не утратили". Предполагается, что группа архитекторов-реставраторов будет работать на острове несколько дней.

Новая база на Новой Земле

Как отметил Кирилов, в этом году впервые на Новой Земле планируется разместить новый опорный пункт национального парка. "Мы закупили систему из трех балков (балок - передвижной дом - прим. ТАСС). Это начало пути по реализации нашего плана по организации перехватывающих опорных пунктов на Новой Земле", - сказал он. Место для размещения научной базы пока подбирается. Главное условие - до него должна быть возможность добраться от мыса Желания на лодке по морю и на квадроцикле по суше, чтобы ученые могли там разместиться и работать автономно без привязки к основной базе.

Новая Земля со стороны Карского моря менее изучена, поэтому скорее всего новый опорный пункт разместят там. Есть варианты разместить базу на острове Гемскерк или на мысе Константина. Главная сложность при поездке на карскую сторону по суше - это пересечение реки Гришина Шара. "Гришина Шара - это горная река, которая вытекает из ледника, она известна своими каньонами, очень глубокими, и наша типичная практика по пересечению всех ледниковых рек в устьевых частях, где они наиболее разливаются и мелководны, не всегда срабатывает, - пояснил Кирилов. - У Гришиной Шары большой вынос воды, вода может попасть в двигатель, и квадроцикл "захлебнется". Нам придумывать вариант - понтон, мост или другой способ повышения плавучести".

Балки на Новую Землю будут доставлены в начале полевого сезона, то есть в мае или июне, на судне "Михаил Сомов", поскольку для их выгрузки нужен вертолет.

О нацпарке

Полярная станция "Бухта Тихая" функционировала на острове Гукера с 1929 года по 1960 год. Станцию закрыли в связи с открытием обсерватории "Дружная" на острове Хейса, которая с 1972 года носит имя участника дрейфа "Северного полюса - 1" Эрнста Кренкеля.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь составляет 8,8 млн га. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.