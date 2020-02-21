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Работу по бережливым технологиям начали более 20 медучреждений Карачаево-Черкесии

Такие технологии позволяют более эффективно использовать ресурсы системы здравоохранения, повышают качество и доступность медицинской помощи, сокращают бумажный документооборот и нагрузку на медицинский персонал

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Число медицинских учреждений, работающих по бережливым технологиям, увеличилось в Карачаево-Черкесии более чем в 2,5 раза. К проекту в феврале присоединились 14 организаций, сообщили в пятницу в республиканском Министерстве здравоохранения.

"В Карачаево-Черкесской Республике с 2019 года реализуется проект "Бережливая поликлиника", в который изначально вступили восемь медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. С февраля 2020 года еще 14 медицинских учреждений и подразделений начали внедрять в повседневную практику технологии бережливого производства", - говорится в сообщении в официальном аккаунте министерства в Instagram.

Ранее в министерстве ТАСС сообщали, что до 2024 года к проекту в республике присоединятся 25 медицинских учреждений. Бережливые технологии позволяют более эффективно использовать ресурсы системы здравоохранения, повышают качество и доступность медицинской помощи, сокращают бумажный документооборот и нагрузку на медицинский персонал.

Для внедрения новых технологи в Региональном центре организации первичной медико-санитарной помощи начали проведение серии семинаров. Поликлиники, уже участвующие в проекте, представляют свой опыт и практику учреждениям, которые только начинают переходить на бережливое производство.

Проект бережливой поликлиники, реализуемый по нацпроекту "Здравоохранение", призван свести к минимуму хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей. По оценке Минздрава РФ, после применения новых технологий сокращается время ожидания приема врача в поликлинике, также уменьшается вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, поскольку потоки здоровых и заболевших людей разделены.

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