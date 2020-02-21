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Нацпроект позволит вдвое увеличить скорость интернета в сельских школах Карачаево-Черкесии

Работу по подключению всех школ республики к высокоскоростному интернету планируется провести до конца 2021 года

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Обновление информационной инфраструктуры позволит удвоить скорость интернета в сельских школах Карачаево-Черкесии, сообщили в Минобрнауки республики. Планируемая скорость передачи данных вырастет с 20 Мбит/с до 50 Мбит/с.

"На сегодняшний день доступ к сети интернет имеется практически во всех школах региона, но скорость в подавляющем большинстве общеобразовательных организаций составляет до 20 Мбит/с. Реализация проекта "Информационная инфраструктура" позволит обеспечить скорость передачи данных в сельских поселениях до не менее чем 50 Мбит/с", - сообщается на сайте министерства.

В министерстве отмечают, что в городских школах прогнозируемая скорость интернета будет еще выше - не менее 100 Мбит/с. Работу по подключению всех школ республики к высокоскоростному интернету планируется провести до конца 2021 года.

Национальная программа "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов. На исполнение нацпрограммы планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей (в том числе 1,1 трлн рублей из федерального бюджета, около 535 млрд рублей - из внебюджетных источников). В рамках нацпроекта также заложены альтернативные источники финансирования, за счет которых может быть привлечено около 202,8 млрд рублей.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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