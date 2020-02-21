20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Музыканты из Северной Осетии перечислят средства от европейского тура больной девочке

Двухлетней Арнелле Персаевой необходим препарат стоимостью 151 млн рублей для лечения редкого генетического заболевания

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Рэп-исполнители из Северной Осетии MiyaGi и Andy Panda посвятили свой европейский тур двухлетней девочке с редким генетическим заболеванием. Все вырученные средства они перечислят на ее лечение, об этом музыканты сообщили в пятницу на своей странице в Instagram.

"Мы всегда придерживались правила - благие дела любят тишину. Но это именно тот случай, когда только придав огласку проблеме и показав личный пример, мы сможем спасти жизнь ребенку. Наш анонсированный еще в прошлом году концертный тур по городам Европы, теперь официально носит имя маленькой Арнеллы - Miyagi & Andy Panda Arnella"s Tour. Все заработанные в туре деньги мы перечислим семье Арнеллы Персаевой", - говорится в сообщении.

Евротур музыкантов начнется 6 марта с Берлина, после этого планируются выступления в Праге, Вене, Варшаве и Лондоне.

На всех концертных площадках будут устанавливаться коробки для пожертвования, также планируется запуск лимитированной коллекции мерчандайзинговой продукции Hajime x Arnella. Выручку с их продажи тоже перечислят на лечение девочки.

Арнелла Персаева родилась в Северной Осетии с редким генетическим заболеванием. Для выздоровления ей необходим препарат, который заменит поврежденный ген. Его стоимость составляет 151 млн рублей, воспользоваться им могут только дети до 2 лет.

В Северной Осетии проводятся различные акции в поддержку девочки, которые уже помогли собрать более 15 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Агитпоезд "Эшелон Победы" запустят по городам Мурманской области в мае
Он будет состоять из 14 вагонов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС