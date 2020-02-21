Музыканты из Северной Осетии перечислят средства от европейского тура больной девочке

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Рэп-исполнители из Северной Осетии MiyaGi и Andy Panda посвятили свой европейский тур двухлетней девочке с редким генетическим заболеванием. Все вырученные средства они перечислят на ее лечение, об этом музыканты сообщили в пятницу на своей странице в Instagram.

"Мы всегда придерживались правила - благие дела любят тишину. Но это именно тот случай, когда только придав огласку проблеме и показав личный пример, мы сможем спасти жизнь ребенку. Наш анонсированный еще в прошлом году концертный тур по городам Европы, теперь официально носит имя маленькой Арнеллы - Miyagi & Andy Panda Arnella"s Tour. Все заработанные в туре деньги мы перечислим семье Арнеллы Персаевой", - говорится в сообщении.

Евротур музыкантов начнется 6 марта с Берлина, после этого планируются выступления в Праге, Вене, Варшаве и Лондоне.

На всех концертных площадках будут устанавливаться коробки для пожертвования, также планируется запуск лимитированной коллекции мерчандайзинговой продукции Hajime x Arnella. Выручку с их продажи тоже перечислят на лечение девочки.

Арнелла Персаева родилась в Северной Осетии с редким генетическим заболеванием. Для выздоровления ей необходим препарат, который заменит поврежденный ген. Его стоимость составляет 151 млн рублей, воспользоваться им могут только дети до 2 лет.

В Северной Осетии проводятся различные акции в поддержку девочки, которые уже помогли собрать более 15 млн рублей.