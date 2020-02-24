Калмыкия отметила праздник весны Цаган Сар фестивалем калмыцкой и славянской культур

ЭЛИСТА, 24 февраля. /ТАСС/. Праздник весны Цаган Сар, символизирующий окончание зимы и зарождение новой жизни, в Элисте в понедельник отметили фестивалем калмыцкой и славянской культур, сообщил ТАСС руководитель управления культуры и туризма администрации города Данзан Эрдниев.

"Калмыцкий национальный праздник Цаган Сар, который символизирует окончание долгой зимы и зарождение новой жизни, в этом году совпал с русским народным праздником Масленица. Поэтому мы отметили в Элисте знаменательные даты фестивалем калмыцкой и славянской культур, собравшим множество людей разных национальностей. Получился большой семейный праздник, объединяющий народы", - сказал он.

На площади Победы, где установили калмыцкую кибитку и русскую избу, прошли флешмобы "Заходите в наш дом" и "Передай добро по кругу". Гостям фестиваля был продемонстрирован мастер-класс "С пылу, с жару", где горожан и гостей столицы учили, как быстро и вкусно приготовить ароматные борцоги и румяные блины. Пришедшие на праздник прошли обряд "очищения огнем", когда в костре сжигается все негативное, связанное с прошедшим годом. Молодежь познакомились с традицией перекочевки калмыков с зимних пастбищ.

"Пришедшие на праздник представители всех конфессий - буддистской, православной, мусульманской - пожелали всем мира, добра и счастья. Праздничное настроение поднимали ансамбли песни и танца. Ну а победителям наших веселых конкурсов досталось множество призов, в том числе живые бараны, предоставленные спонсорами праздника - фермерскими хозяйствами", - рассказал Эрдниев.

Издревле перед праздником Цаган Сар калмыцкие ламы проводили начитывание молитв во благо всем живущих, молитвы восхваления духовным защитникам народа. Эта традиция, утерянная во время сибирской ссылки, благодаря верховному ламе Калмыкии восстановлена. В Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Верховный лама Калмыкии, почетный представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче проведет с 18:00 до 22:00 мск молебен во благо всего народа республики.

Глава Калмыкии Бату Хасиков, поздравивший жителей республики с национальным праздником Цаган Сар и пожелавший всем мира, согласия, любви, взаимопонимания и здоровья, подписал указ, согласно которому 25 февраля в регионе будет выходным днем.

О празднике

Цаган Cap переводится с калмыцкого как "Белый месяц", этот праздник приурочен к окончанию зимовки скота и началу весны. В этот день принято ходить в гости, а также готовить калмыцкий чай и борцоки - калмыцкое угощение из теста, зажаренного в кипящем масле или жире. Цаган празднуется по традиции через два месяца после праздника Зул (праздник лампад, считающийся началом зимы и нового года), в первый же день первого весеннего месяца, который у калмыков получил название Цаган Сар. Дата праздника в разные годы приходится на разные дни.