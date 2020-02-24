Жители и гости Улан-Удэ встретили Год мыши народными гуляниями

УЛАН-УДЭ, 24 февраля. /ТАСС/. Народные гуляния прошли в Улан-Удэ в день встречи Сагаалгана - Нового года по лунному календарю. Тысячи жителей и гостей столицы Бурятии собрались на торжества, посвященные наступлению Годы мыши, на главной площади города, а затем - в Физкультурно-спортивном комплексе. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил земляков на русском и на бурятском языках.

"Сагаалган - один из самых любимых праздников для жителей Бурятии, из года в год он объединяет всех жителей нашей многонациональной республики. Сагаалган знаменует обновление, а в этом году еще начинается и новый [традиционный в буддизме] 12-летний цикл, и мы с чистыми помыслами, с новыми планами, новыми идеями и проектами вступаем в этот период. Символ года - белая металлическая мышь - ассоциируется с мудростью, достатком", - сказал глава республики.

На большом концерте на площади Советов и на площадке Физкультурно-спортивного комплекса выступили лучшие артисты и творческие коллективы республики. Прозвучали как традиционные бурятские песни, так и современная музыка, свое уникальное мастерство продемонстрировали исполнители горлового пения, также в концерте приняли участие гости из соседней Монголии. В честь праздника прошли обряды зажжения Священного очага и подношение Духу огня белой (молочной) пищи.

Символом Сагаалгана является Белый старец Сагаан Убгэн - одно из божеств буддистского пантеона. Каждый год на праздник Белого месяца к нему в гости в Улан-Удэ приезжают Деды Морозы из разных стран и российских регионов. Сегодня вместе с Белым старцем жителей Бурятии с Новым годом поздравили Байкальский Дед Мороз из Иркутска и Тол Бабай из Удмуртии. Сказочные персонажи будут гостями Бурятии несколько дней, они уже посетили резиденцию Сагаан Убгэна в Этнографическом музее народов Забайкалья, впереди - участие в мероприятиях для детей.

Буддисты отмечают Сагаалган каждый год в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны, точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние.

Первый день Сагаалгана стал нерабочим днем в Бурятии с 24 января 1990 года, когда был подписан Указ президиума Верховного Совета Бурятской АССР "О придании национальному празднику Сагаалган статуса народного праздника". В этом году 24 февраля - выходной в честь Дня защитника Отечества, поэтому по решению властей Бурятии жители республики будут отдыхать до 25 февраля включительно. Широко отмечают Новый год по лунному календарю также в соседнем Забайкальском крае и Усть-Ордынском Бурятском округе в Иркутской области, в республиках Калмыкия и Тува.