Командование ЧФ одобрило предложение о персональных парадах для ветеранов в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Командование Черноморского флота (ЧФ) поддержало предложение провести в Севастополе парады во дворах для тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут посетить общегородской праздник в День Победы. Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Соответствующее предложение озвучивалось в середине февраля на заседании региональной дирекции Года памяти и славы в Севастополе. Тогда Курочкин отмечал, что провести такие парады возможно, но необходимо согласие командующего флотом.

"Командующий Черноморским флотом поддержал эту инициативу. Безусловно, у нас не так много ветеранов Великой Отечественной войны, и понимаем, что объективно трудно для них присутствовать на праздничных мероприятиях. Мы поддерживаем эту инициативу и будем организовывать такие поздравления", - рассказал заместитель командующего.

Он отметил, что поздравления планируется провести в течение нескольких дней в мае. Будет составлен список ветеранов, для которых проведут отдельные небольшие парады. Причем военные постараются подобрать для каждого ветерана коробку из военных того рода войск, где он служил.

"Не все дворы позволяют это сделать [провести небольшой парад], но тогда от этого будет зависеть размер коробки, которая будет проходить парадом. Может быть, пройдет знаменная группа. Также будем смотреть по состоянию ветерана: если здоровье позволит ему выйти, то пригласим его принять парад на крыльце своего дома. Если он не может выйти или должен находиться дома, проведем [парад] под окнами", - уточнил Курочкин.

Севастополь в годы войны

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.