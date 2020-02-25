Обелиск "Городу-герою Севастополю" отреставрируют за 255 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Реставрация обелиска "Городу-герою Севастополю" оценивается, предварительно, в сумму порядка 255 млн рублей, проектная документация на реставрацию завершена, сообщил во вторник на аппаратном заседании правительства замгубернатора Владимир Базаров.

"На сегодняшний день архитектурно-реставрационная мастерская "Вега" закончила работы в полном объеме по изготовлению научно-проектной документации на реставрацию объекта. Данная документация получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы", - рассказал Базаров. Замгубернатора также отметил, что, кроме реставрации непосредственно обелиска, требуется благоустройство прилегающей к нему территории.

Он отметил, что также предстоит проверка сметной стоимости работ, но для ее проведения нужно предусмотреть лимит средств на реставрацию. "Предварительная стоимость, по оценке проектировщиков, 255 млн рублей", - уточнил Базаров.

Он добавил, что еще один знаковый для города мемориал - Памятник солдату и матросу, который является объектом культурного наследия. В настоящее время он не состоит на балансе какой-либо организации, поэтому реставрация пока невозможна.

"Мы сейчас занимаемся оформлением этого памятника в казну. Видимо, надо будет решение, связанное, может быть, даже с созданием специализированной организации, которая будет заниматься [такими объектами]. У нас очень много памятников, объектов культурного наследия, которые оказались ни на чьем балансе, которыми никто не занимался", - отметил, в свою очередь, замгубернатора Денис Солодовников.

Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что вопрос о состоянии памятников в Севастополе вновь поднят в связи с тем, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. При этом сроки, в которые планируется провести работы на объекте, на совещании не назывались.

Монумент был открыт 3 ноября 1977 года. Более 10 лет назад памятник закрыли для посещения из-за обрушения облицовочной плитки.

Севастополь в годы войны

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Враг не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление. Ему удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года. Город был освобожден 9 мая 1944 года.