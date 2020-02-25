В Карачаево-Черкесии 14 медучреждений начнут работу по бережливым технологиям в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 25 февраля. /ТАСС/. Бережливые технологии будут внедрены в 14 медицинских учреждениях Карачаево-Черкесии в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение", сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

"В 14 лечебно-профилактических учреждениях Карачаево-Черкесии в текущем году внедрят бережливые технологии для улучшения качества медицинской помощи. Всего 25 лечебно-профилактических учреждений Карачаево-Черкесии перейдут на систему бережливые технологии до 2024 года", - рассказали в пресс-службе.

По новой системе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе уже работают восемь медицинских учреждений, в том числе Урупская, Усть-Джегутинская, Хабезская, Зеленчукская центральные районные больницы, а также республиканская детская многопрофильная больница, республиканский противотуберкулезный диспансер, Черкесская городская поликлиника и фельдшерско-акушерский пункт аула Малый Зеленчук.

Проект бережливой поликлиники, реализуемый по нацпроекту "Здравоохранение", призван свести к минимуму хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей. По оценке Минздрава РФ, после применения новых технологий сокращается время ожидания приема врача в поликлинике, также уменьшается вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, поскольку потоки здоровых и заболевших людей разделены.