Северная Осетия обеспечит горячим питанием школьников с сентября 2020 года

НОВО-ОГАРЕВО, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регион в число первых, где школьники будут обеспечены горячим питанием. Об этом он сообщил во вторник на встрече с главой государства.

"Мы будем просить, чтобы с 1 сентября в виде, может быть, пилотного проекта нашу республику включили, потому что практически все у нас оснащены пунктами питания. У нас есть в городе Владикавказе комбинат школьного питания очень большой мощности, который централизованно обеспечивает школы горячим питанием", - сказал глава региона.

Госдума ранее приняла закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Документ был внесен на рассмотрение спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. Ко второму чтению Путин внес к нему свои поправки. Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы глава государства озвучил ранее в послании Федеральному собранию.

Президентские поправки дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.