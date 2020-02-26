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В Чечне выплаты на первого ребенка получат более 18 тыс. семей

В 2020 году республика на эти цели получила более 2,5 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют увеличить коэффициент рождаемости благодаря финансовой поддержке семей по нацпроекту "Демография", в том числе выплатам на первого ребенка, которые в 2020 году получат более 18 тысяч семей. Об этом ТАСС сообщил руководитель проектного офиса министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Юнус Абдулхасанов.

"В 2020 году нам выделили более 2,5 млрд [рублей], планируется, что поддержкой воспользуются более 18 тыс. семей. В прошлом году мы перевыполнили план в два раза и охватили выплатами более 10 тыс. семей. Изначально было предусмотрено всего 285 млн из федерального бюджета, но нам дополнительно из резервного фонда выделили необходимые средства", - отметил собеседник агентства.

По его словам, также предусмотрены выплаты из республиканского бюджета семьям при рождении третьего и последующих детей. "В 2019 году охватили выплатами 56 таких семей. Сейчас мы находимся среди тройки лидеров по РФ по уровню рождаемости, рассчитываем сохранить позиции", - добавил Абдулхасанов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет составит 3,1 трлн рублей.

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