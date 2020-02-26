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Около 170 школ Кабардино-Балкарии нуждаются в ремонте и реконструкции

Среди них восемь школ находятся в ветхом состоянии, 148 - требуют капитального ремонта, 20 - реконструкции

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт 148 школ, а также реконструкция 20 школ необходимы в Кабардино-Балкарии (КБР), поскольку они не соответствуют современным требованиям. Об этом в среду сообщил глава КБР Казбек Коков в ходе своего первого обращения с посланием к парламенту региона.

"В 12% общеобразовательных организациях республики учебный процесс еще проходит в две смены, во вторую смену занимаются порядка 10 тыс. учащихся. Существующая инфраструктура зданий общеобразовательных учреждений не в полной мере соответствует современным требованиям к организации образовательного процесса. Сохраняются объекты, спроектированные и построенные в середине прошлого века и не отвечающие критериям комфорта, да и в целом понятию "современная школа". Так, восемь школ находятся в ветхом состоянии, 148 - требуют капитального ремонта, 20 - реконструкции", - сказал Коков.

По его словам, в структуре расходов бюджета образование - самая большая статья, более 30%. Коков отметил, что в текущем году завершится строительство школ в городе Чегеме на 500 мест и станице Солдатское - на 250 мест. Кроме того, в Нальчике построена и с нового учебного года начнет работу школа на 1224 места, которая по оснащенности и функционалу станет одной из самых лучших в регионе. "Это фактически новый стандарт для республики. И мы должны сделать все, чтобы как можно больше школ в ближайшие годы приблизить к этому уровню", - добавил он.

Глава КБР подчеркнул, что важным вопросом в развитии образования является подбор высококвалифицированных педагогов. Он напомнил, что с текущего года начала действовать программа "Земский учитель". "Необходимо максимально воспользоваться возможностями этой программы для укомплектования школ подготовленными специалистами и прежде всего в сельской местности. Существенным подспорьем в этом деле станет и решение ввести с 1 сентября текущего года доплату классным руководителям за счет средств федерального бюджета в размере 5 тысяч рублей", - сказал он.

Ранее в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи региона сообщали, что до конца 2022 года в регионе будет создано более 3 тыс. ученических мест за счет строительства новых школ.

Теги
РоссияСеверный КавказКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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