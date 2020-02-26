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75-летие Победы

Таблички с надписью "Спасибо за Победу" закрепили на домах ветеранов в КЧР

Ранее сообщалось, что в республике проведут торжественные шествия во дворах участников войны, которые не смогут принять участие в праздничных торжествах

ЧЕРКЕССК, 26 февраля. /ТАСС/. Таблички с красной звездой и надписью "Спасибо за Победу" закрепили на домах ветеранов в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил в среду глава региона Рашид Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

"На заседании оргкомитета "Победа" приняли решение в год 75-летия Великой Победы на доме каждого ветерана Великой Отечественной войны закрепить табличку с красной звездой и словами "Спасибо за Победу". Сегодня такие таблички появились на дверях домов наших ветеранов в четырех населенных пунктах нашей республики. Отныне каждый раз, проходя мимо такого дома с табличкой, мы будем вспоминать с благодарностью тех, кто отстаивал свободу и будущее нашей великой страны в страшные военные годы", - написал он.

Ранее в ходе заседания оргкомитета по вопросу подготовки и проведения празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Темрезов сообщил, что в республике будут проведены торжественные шествия во дворах участников войны, которые в силу возраста или других причин не смогут принять участие в праздничных торжествах. Также планируется подготовить экскурсии для школьников по местам боевой славы, организовать передвижные исторические выставки по территории региона и составить карту памятников КЧР.

В Карачаево-Черкесии проживают 115 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 87 человек - фронтовики и инвалиды войны, а также 1 677 тружеников тыла, 163 вдовы погибших.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО75-летие Победы
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