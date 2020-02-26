Таблички с надписью "Спасибо за Победу" закрепили на домах ветеранов в КЧР

ЧЕРКЕССК, 26 февраля. /ТАСС/. Таблички с красной звездой и надписью "Спасибо за Победу" закрепили на домах ветеранов в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил в среду глава региона Рашид Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

"На заседании оргкомитета "Победа" приняли решение в год 75-летия Великой Победы на доме каждого ветерана Великой Отечественной войны закрепить табличку с красной звездой и словами "Спасибо за Победу". Сегодня такие таблички появились на дверях домов наших ветеранов в четырех населенных пунктах нашей республики. Отныне каждый раз, проходя мимо такого дома с табличкой, мы будем вспоминать с благодарностью тех, кто отстаивал свободу и будущее нашей великой страны в страшные военные годы", - написал он.

Ранее в ходе заседания оргкомитета по вопросу подготовки и проведения празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Темрезов сообщил, что в республике будут проведены торжественные шествия во дворах участников войны, которые в силу возраста или других причин не смогут принять участие в праздничных торжествах. Также планируется подготовить экскурсии для школьников по местам боевой славы, организовать передвижные исторические выставки по территории региона и составить карту памятников КЧР.

В Карачаево-Черкесии проживают 115 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 87 человек - фронтовики и инвалиды войны, а также 1 677 тружеников тыла, 163 вдовы погибших.