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Обучение четырем новым профессиям введут для инвалидов в Хабаровском крае в 2020 году

В регионе отметили повышение спроса на среднее образование

ХАБАРОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Колледжи и техникумы в Хабаровском крае запустят в 2020 году обучение инвалидов четырем новым профессиям. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края Игорь Макурин.

В Хабаровском крае отмечают повышение спроса на среднее образование, с прошлого года количество желающих учиться в профессиональных образовательных учреждениях превысило число поступающих в вузы. В регионе традиционно востребованы специальности и профессии строительной отрасли, транспорта, воспроизводства и переработки лесных ресурсов, авиа- и судостроение. Высоким спросом стали пользоваться специальности, связанные с информационными системами и программированием, компьютерными системами, специальности медицинского профиля и другие.

"Большое внимание в крае уделяется работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. В 2020 году начнется подготовка по профессиям "Кухонный рабочий" на базе Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса, "Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций" и "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" на базе Хабаровского промышленно-экономического техникума", - сказал Макурин.

Он добавил, что в этом году также планируется запустить обучение медицинскому массажу для инвалидов по зрению. Завершив курс, люди смогут работать в государственных медучреждениях, либо оказывать частные услуги.

Макурин сообщил, что в прошлом году на базе Хабаровского промышленно-экономического техникума начал работу центр профориентационной работы с обучающимися инвалидами. В Комсомольском-на-Амуре колледже технологий и сервиса создан ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов. На развитие этих центров направлено более 22,6 млн рублей по федеральным программам. "Закуплено специальное учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование <...> информационный терминал, стационарная акустическая система в актовый зал, подъемник, видео-увеличитель", - отметил Макурин.

Сейчас в регионе люди с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, те, у кого нет школьного образования, могут обучаться по 23 профессиям - это штукатур-маляр, повар, швея, рабочий зеленого строительства, плотник и другие.

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РоссияХабаровский крайДальний Восток
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