Новый вид копытных животных появился в заказнике Забайкальского края

ТАСС, 27 февраля. Сотрудники заказника "Долина дзерена" в Забайкальском крае впервые зафиксировали на своей территории новый вид копытного животного - джейрана, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

Специалисты предполагают, что животное забрело из соседней Монголии. Его видели вблизи пограничной станции Соловьевск, в 500 километрах от привычного места обитания.

"Он [джейран] то заходит на российскую территорию, где забредает и в пределы заказника федерального значения "Долина дзерена", то выходит в Монголию. Глубже проникнуть не может - мешает пограничное ограждение, тянущееся на некотором удалении от границы с российской стороны", - говорится в сообщении.

Первыми самца джейрана увидели сотрудники пограничной службы. Впоследствии они зафиксировали присутствие еще одной особи этого животного. По мнению специалистов заказника, джейраны пришли на территорию Забайкалья в поисках пищи.

"Главной причиной столь дальнего захода этого копытного может быть сильная засуха, длящаяся дольше обычного. Вместе с непомерно расплодившимся скотом недостаток дождей и продолжающееся повышение температуры превратили огромные, некогда богатые травами степные пространства в голые каменистые ландшафты", - говорится в сообщении.

Джейран - парнокопытное млекопитающее из рода газелей. От других антилоп отличается длинным черным хвостом, имеет изогнутые рога, мощные копыта. Обитает преимущество в пустынных зонах стран Азии.