В Единой России предложили присвоить Ижевску звание "Город трудовой доблести"

ИЖЕВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Город Ижевск имеет все основания одним из первых претендовать на присвоение звания "Город трудовой доблести", считает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"У Ижевска есть все основания претендовать на то, чтобы одним из первых получить звание "Город трудовой доблести", и [есть основания полагать,] что партия "Единая Россия" это предложение поддержит. Ижевск - это настоящий город трудовой доблести, это город российских оружейников, за годы Великой Отечественной войны он выпустил стрелкового оружия больше, чем Германия", - сказал Исаев в четверг ТАСС.

Он напомнил, что Госсовет Удмуртии одним из первых поднял вопрос о том, что такие города должны быть отмечены.

Звание "Город трудовой доблести" будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, будут адресовать эти предложения законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту России или отклонить инициативу.

В годы войны предприятия Удмуртии были основными поставщиками оружия и боеприпасов. Ижевский машиностроительный завод в 1941-1945 годах выпустил более 11,1 млн единиц стрелкового оружия.