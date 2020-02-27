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Пятый региональный этап WorldSkills пройдет в Чечне по шести компетенциям

Соревнования пройдут по компетенция ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, кирпичная кладка, преподавание в младших классах, медицинский и социальный уход и обработка листового металла

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Пятый региональный этап чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) стартовал в Чечне на базе Чеченского государственного колледжа. В соревнованиях принимают участие более 30 студентов по шести компетенциям.

"Республиканские соревнования будут проходить до 29 февраля по таким компетенциям, как ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, кирпичная кладка, преподавание в младших классах, медицинский и социальный уход, а также новая в этом году компетенция - обработка листового металла. Эта компетенция интересна тем, что захватывает две профессии - сварщиков и автомехаников. В соревнованиях принимают участие 32 человека, всего пять площадок", - рассказал ТАСС директор Чеченского государственного колледжа Ибрагим Гуноев.

Он отметил, что по движению WorldSkills Russia определяется уровень профессионального образования региона и развитие экономики. "Чемпионат имеет серьезное значение для республики, и каждый год у нас растет количество участников. В прошлом году соревновались 25 человек, двое прошли отборочный этап и впервые на национальном чемпионате в Казани был поднят Чеченской Республики", - добавил собеседник ТАСС.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 80 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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