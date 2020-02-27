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На Ставрополье откроют более 20 расчетных центров для приема оплаты услуг ЖКХ

Их откроют в Кировском районе, Железноводске, Кочубеевском районе, Михайловске, Невинномысске, Александровском, Изобильном, Новоалександровске, станице Ессентукской

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья откроют в разных районах края в 2020 году более 20 государственных офисов - расчетных центров для приема оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Это поможет облегчить оплату услуг, используя принцип "одного окна", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального информационно-аналитического центра "Умное Ставрополье".

"В планах Ставрополья - расширить сеть государственных расчетных центров и уже в этом году открыть более 20 дополнительных офисов, чья работа в первую очередь будет нацелена на население среднего и пожилого возраста, для которых услуга приема платежей по принципу в "одно окно" - некая социальная панацея", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального информационно-аналитического центра Сергея Рудометкина.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что новые центры откроют в Кировском районе, Железноводске, Кочубеевском районе, Михайловске, Невинномысске, Александровском, Изобильном, Новоалександровске, станице Ессентукской. "В некоторых районах и городах будет по несколько офисов. Например, в станице Ессентукской планируется открыть шесть офисов. Еще один офис, третий по счету, в феврале открылся в Минеральных Водах", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в них можно оплатить услуги по тепло-, электро-, водо- и газоснабжению, вывозу твердых коммунальных отходов, внести деньги за капремонт, а также за иные жилищные услуги и подать показания индивидуальных приборов учета.

"Благодаря работе с единым платежным документом населению будет легче понять, из чего складывается общая сумма услуг ЖКХ, у жителей появится возможность регулировать расход потребления, а также ежемесячно отслеживать сложившуюся ценовую политику и изменения по тарифам всех категорий коммунальных услуг. Одновременно с этим надзорным органам, осуществляющим контроль за законностью по начислениям, единый документ позволит более качественно инспектировать деятельность всех участников цепочки, задействованных в предоставлении коммунальных услуг и взимании оплаты за них", - говорится в сообщении.

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