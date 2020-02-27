Зарплата сотрудников государственных СМИ в Дагестане выросла на 24,1% за пять лет

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Среднемесячная заработная плата работников государственных СМИ в Дагестане с 2015 года выросла с 17,4 до 21,6 тыс. рублей - на 24,1%. Об этом сообщил в четверг министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев, выступая на сессии парламента в рамках правительственного часа.

"Рост среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений средств массовой информации составил с 17,4 тыс. рублей в 2015 году до 21,6 тыс. рублей в 2019 году. Сравнительно с 2015 годом среднемесячная заработная плата возросла на 24,1%. Для сравнения - средняя заработная плата в отрасли в Республике Северная Осетия составляет 15 тыс. рублей, в Чеченской Республике - 20 тыс. рублей", - сказал Снегирев, представляя доклад о реализации госпрограммы "Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан" за период 2015-2019 гг.

По его словам, в целом на реализацию программы за пять лет было предусмотрено 2 млрд 54 млн рублей, из которых 1 млрд 771 млн рублей - средства республиканского бюджета, более 282 млн рублей - средства от приносящей доход деятельности госучреждений. "Из общей суммы расходов направлено на оплату труда 942,3 млн рублей, или 53,2%", - добавил министр.

Как уточнили ТАСС в министерстве информатизации, связи и массовых коммуникаций региона, речь идет о начисленной зарплате. Снегирев сообщил, что по состоянию на февраль 2020 года Дагестан является "лидером Северо-Кавказского федерального округа по количеству зарегистрированных СМИ: всего - 354 издания, из них электронных и печатных - 278, сетевых СМИ - 76".

"В Ставропольском крае - 337 СМИ, в Чеченской Республике - 163. Министерство [информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана] является учредителем 47 СМИ, из них на национальных языках - 10 журналов и 17 газет, на русском языке - два издания, функционируют два электронных СМИ и 16 сетевых изданий", - сказал Снегирев, добавив, что в Дагестане численность работников государственных СМИ на начало 2020 года составляет 899 человек, почти треть (28%) - в возрасте до 35 лет.