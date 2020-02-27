20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зарплата сотрудников государственных СМИ в Дагестане выросла на 24,1% за пять лет

Среднемесячная зарплата в регионе составляет около 21,6 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Среднемесячная заработная плата работников государственных СМИ в Дагестане с 2015 года выросла с 17,4 до 21,6 тыс. рублей - на 24,1%. Об этом сообщил в четверг министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев, выступая на сессии парламента в рамках правительственного часа.

"Рост среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений средств массовой информации составил с 17,4 тыс. рублей в 2015 году до 21,6 тыс. рублей в 2019 году. Сравнительно с 2015 годом среднемесячная заработная плата возросла на 24,1%. Для сравнения - средняя заработная плата в отрасли в Республике Северная Осетия составляет 15 тыс. рублей, в Чеченской Республике - 20 тыс. рублей", - сказал Снегирев, представляя доклад о реализации госпрограммы "Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан" за период 2015-2019 гг.

По его словам, в целом на реализацию программы за пять лет было предусмотрено 2 млрд 54 млн рублей, из которых 1 млрд 771 млн рублей - средства республиканского бюджета, более 282 млн рублей - средства от приносящей доход деятельности госучреждений. "Из общей суммы расходов направлено на оплату труда 942,3 млн рублей, или 53,2%", - добавил министр.

Как уточнили ТАСС в министерстве информатизации, связи и массовых коммуникаций региона, речь идет о начисленной зарплате. Снегирев сообщил, что по состоянию на февраль 2020 года Дагестан является "лидером Северо-Кавказского федерального округа по количеству зарегистрированных СМИ: всего - 354 издания, из них электронных и печатных - 278, сетевых СМИ - 76".

"В Ставропольском крае - 337 СМИ, в Чеченской Республике - 163. Министерство [информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана] является учредителем 47 СМИ, из них на национальных языках - 10 журналов и 17 газет, на русском языке - два издания, функционируют два электронных СМИ и 16 сетевых изданий", - сказал Снегирев, добавив, что в Дагестане численность работников государственных СМИ на начало 2020 года составляет 899 человек, почти треть (28%) - в возрасте до 35 лет.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
В регионах СКФО около 80 км дорог сделают износостойкими
Стоимость работ, согласно опубликованным на портале данным, составит 621,12 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС