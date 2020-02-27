Два новых автовокзала заработают в Нальчике в первом квартале 2020 года

НАЛЬЧИК, 27 февраля. /ТАСС/. Два новых автовокзала "Южный" и "Северный" будут запущены на въездах в Нальчик в первом квартале 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии (КБР).

"В первом квартале 2020 года в городском округе Нальчик планируется запуск автовокзалов "Северный" и "Южный". Главными преимуществами строительства автовокзалов являются транспортная доступность (предварительно согласованы подъездные пути, обеспечивающие возможность использования городского пассажирского транспорта), разгрузка дорожно-уличной сети центральной части города (ежедневно в центр города заезжает до трех тыс. единиц транспортных средств)", - говорится в сообщении.

Вокзалы должны обеспечить удобство пассажиров и водителей, включая маломобильную категорию граждан, на благоустроенной площади более 12 тыс. кв. м есть все необходимое для обеспечения комфортных условий перевозок. Также на крупнейших транспортных узлах будут работать торговые павильоны.

В настоящее время проводятся работы по утверждению технологических схем - схем разъезда пассажирского транспорта и пассажиродвижения на территории вокзалов.

"До начала реализации проекта строительства автовокзалов были проведены мероприятия по мониторингу пассажиропотока действующих автовокзалов, интенсивности движения прочего транспорта по уличной сети Нальчика и установлена целесообразность проекта. В условиях быстрорастущего города с ежегодным приростом количества автомобильного транспорта и пассажиропотока реализация данного проекта - единственный целесообразный способ разгрузить уличную сеть и улучшить состояние экологии города, не причинив неудобств пассажирам или жителям", - добавили в ведомстве.