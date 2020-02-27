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Повышение квалификации в 2020 году пройдут до 100 работников культуры из Ингушетии

Курсы проводятся в рамках нацпроекта "Культура"

МАГАС, 27 февраля. /ТАСС/. Курсы повышения квалификации в рамках нацпроекта "Культура" в 2020 году пройдут до 100 специалистов в сфере культуры из Ингушетии. Занятия будут проходить в одном из регионов РФ, сообщил в четверг ТАСС замминистра культуры региона Рустам Таркоев.

"Мы ждем, пока Минкультуры РФ выделит нам квоту, каждый год федеральное ведомство заключает соглашения и обозначает регион проведения курсов. В выбранный регион прибудут педагоги, которые и будут обучать специалистов в сфере культуры. В этом году от Ингушетии повысить свою квалификацию смогут до 100 специалистов, это, к примеру, музейные работники, экскурсоводы, методисты из учреждений культуры", - сказал Таркоев.

По его словам, курсы повышения квалификации проводятся в рамках федерального проекта "Творческие люди".

"В 2019 году 50 абитуриентов из Ингушетии прошли обучение в Грозном с целью повышения квалификации. На сегодняшний день все поступившие абитуриенты получили сертификат о прохождении учебы. Мероприятие проводилось на бесплатной основе за счет средств принимавшей стороны", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию до 2024 года из бюджета планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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