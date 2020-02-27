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Дорожные работы начнут на Ставрополье на месяц раньше в 2020 году

Ремонты планируется начать в марте из-за теплой погоды

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Муниципалитеты Ставропольского края начнут дорожные работы в 2020 году на месяц раньше из-за теплой погоды. Ремонты планируется начать в марте, сообщил в четверг журналистам министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

"Срок начала ремонтов дорог в Ставропольском крае [в 2020 году] установлен с 1 марта, всем муниципальным образованиям рекомендуем при установлении нормальных погодных условий уже сейчас начинать производство работ - обновлять разметку, приступать к ремонтам", - сказал он.

По словам министра, муниципалитетам рекомендовано использовать для нанесения дорожной разметки более устойчивые и современные технологии с применением пластиковых материалов.

Объем дорожного фонда Ставропольского края в 2020 году составляет 10,3 млрд рублей, работа также будет проходить на условиях софинансирования из федерального бюджета по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "На 2020 год запланировано выполнение 51 объекта в рамках национального проекта, муниципалитеты провели конкурсные процедуры, надеемся, что к концу лета все эти работы мы завершим", - пояснил Штепа.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в 2020 году в регионе отмечается теплая зима с малым количеством осадков. В последние дни февраля температура воздуха в некоторых территориях повысится до 10-19 градусов тепла.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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