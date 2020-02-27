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Проект "Умный город" внедрят в шести городах на Ставрополье к 2024 году

По словам губернатора Владимира Владимирова, участие в проекте поможет сделать городское хозяйство более управляемым

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Проект "Умный город" к 2024 году введут в четырех городах-курортах Кавминвод, а также в Ставрополе и Невинномысске, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"На заседании краевого проектного офиса утвержден паспорт регионального проекта "Умный город". Мы делаем новый шаг в цифровизации Ставрополья. В апреле полноценно заработает пилотный проект "Умного города" в Железноводске. А в перспективе до 2024 года цифровые технологии прочно укоренятся еще и в городском хозяйстве Ставрополя, Невинномысска, Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков", - написал Владимиров на своей официальной странице в Instagram.

По его словам, участие в проекте поможет сделать городское хозяйство более управляемым. "В первую очередь мы добиваемся того, чтобы городское хозяйство становилось более эффективным, лучше управляемым. И чтобы городской менеджмент быстрее поворачивался лицом к людям", - отметил глава региона.

Платформа "Умный город", разработанная компанией Росатома "Русатом Инфраструктурные решения", впервые была внедрена в Сарове Нижегородской области, этот проект входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития "ООН-Хабитат". Интеграционная платформа использует уже имеющуюся цифровую инфраструктуру городов, обработка и анализ получаемых данных позволяет значительно повысить эффективность управления, принимать более точные и обоснованные решения по стратегии развития города. Железноводск стал одним из первых курортных городов России, где идет внедрение технологий "Умного города".

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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