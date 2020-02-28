Выставка "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2020 будет работать вдвое дольше

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Выставка "Улица Дальнего Востока", которая представляет достижения и инвестиционный потенциал регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), и традиционно проходит во Владивостоке в дни Восточного экономического форума (ВЭФ), в сентябре 2020 года будет работать две недели, почти вдвое дольше, чем обычно. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья по итогам заседания организационного штаба по подготовке и проведению шестого ВЭФ.

"Большое внимание в ходе заседания было уделено организации культурной и спортивной программ ВЭФ, в которой ежегодно участвуют не только делегаты форума, но и жители Приморья. Так, выставка "Улица Дальнего Востока" в этот раз будет работать намного дольше - с 2 по 13 сентября, чтобы ее успели посетить все желающие", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что первый день ВЭФ совпадает с днем, когда отмечается окончание Второй мировой войны, что найдет отражение в проводимых в его рамках мероприятиях. "Дата окончания Второй мировой войны - 2 сентября - совпадает с датой первого дня форума. Учитывая этот факт, а также то, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы президентом России, предлагаем представить тематическую культурную программу "Память и преемственность поколений" в выставочном павильоне нашего края. Она предполагает выступления актеров Театра молодежи, творческих коллективов Приморья, демонстрацию фото- и видеоматериалов военных лет", - приводит пресс-служба слова врио заместителя председателя правительства края Елены Бронниковой.

В спортивной программе запланированы морские регаты, которые уже стали визитной карточкой ВЭФ. Одним из самых значимых мероприятий форума обещает стать Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек. Соревнования пройдут под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В 2020 году форум пройдет в шестой раз, его оргкомитет возглавляет вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. На ВЭФ-2019 было подписано 270 соглашений на 3 трлн 400 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее.