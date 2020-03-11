Пушистые мотиваторы. Как необычные собаки помогают необычным детям

Для детей с ограниченными возможностями в Кузбассе придумали особую терапию — они тренируются с собаками хаски. Причем это почти что спорт высоких достижений: юные каюры, тренируясь, проезжают сотни километров и получают спортивные разряды. Некоторые собаки тоже непростые — их самих тяжело травмировали горе-хозяева, а дети помогают им научиться заново доверять человеку

Пушистый Клаус легко идет на контакт с людьми и резво рвется вперед по снежной трассе, когда его запрягают в собачью упряжку. Как и все собаки породы хаски, он очень ласковый, дружелюбный и энергичный пес. Два года назад, накануне Нового года, Клауса нашли у забора частного дома с переломанной лапой — он не мог встать, идти, не мог даже пошевелиться — только жалобно скулил на морозе. Кто-то перекинул собаку через забор и бросил замерзать. Клаусу повезло — его забрала к себе кемеровчанка Майя Лузянина, вице-президент Федерации ездового спорта Кемеровской области. Вместе с ней пес прошел сложную и долгую реабилитацию, пережил несколько операций на коленном суставе, установку металлической пластины, научился заново ходить и бегать. Сегодня Клаус — пушистый волонтер уникальной спортивной программы для детей с ограниченными возможностями "Лучший друг". "Нога его не беспокоит, он уже забыл про свою прошлую жизнь, носится с детьми. Попробовала, взяла его на тренировку к детям, и девочки с ДЦП очень его полюбили, стали с ним ходить, бегать, он всех детей чувствует, никогда ни на кого не прыгнет, хотя он очень активный", — говорит Лузянина. В отличие от традиционной канистерапии (терапии с использованием собак — прим. ТАСС), которая основана на простом взаимодействии и игре со специально обученными животными, в Кемеровской области практикуют не просто общение. Хаски помогают особенным детям установить личные спортивные рекорды, учат их кататься на лыжах и демонстрировать результаты, которыми могут похвастаться не все спортсмены-юниоры. Дружелюбные мотиваторы Майя Лузянина несколько лет назад сама восстановилась после тяжелой травмы, и помогла в этом ей именно собака. Катаясь на горных лыжах, Майя серьезно повредила колено. После нескольких операций медики рекомендовали женщине оформлять инвалидность, а она вместо этого завела собаку. Рыжую Веду с разноцветными глазами — помесь хаски и лабрадора — Лузянина взяла еще щенком и привезла ее домой в Кемерово из Калужской области, где проходила лечение. "Приехала домой после операции, с собакой, на костылях. По несколько раз в день мы с ней выходили на прогулки, пешком с пятого этажа без лифта туда и обратно. Я не заметила, как я перестала хромать, хотя передвигалась с палочкой", — вспоминает Майя события пятилетней давности.

Описание Вице-президент Федерации ездового спорта Кемеровской области Майя Лузянина и Веда © Данил Айкин/ТАСС

Занимаясь со своей энергичной неугомонной собакой, Майя узнала, что хаски преуспевают в ездовом спорте, а в регионе даже есть своя федерация. На первое знакомство с будущими коллегами женщина приехала еще на костылях. А дальше ездовой спорт так увлек ее, что спустя время она почти забыла о своей травме. "Я купила пояс и потяг (система для запряжки собаки — прим. ТАСС) и поехала с Ведой в горы. Первые разы было тяжело, но она все время вела себя со мной так, как будто я здоровый человек. С ней я была уверена, что что мы точно дойдем до вершины горы и спустимся вниз. И мы дошли. В тот момент я поняла, что все дело в том, что собака не воспринимает человека как инвалида и тем самым мотивирует двигаться дальше", — рассказывает она.

Так женщина вступила в региональную Федерацию ездового спорта и начала регулярные тренировки. Сегодня Майя сама выступает на чемпионатах и соревнованиях, собирая призы. В начале февраля она стала обладательницей бронзовой медали этапа Кубка мира по ездовому спорту на нартах на дистанции 95 километров. Лучший друг Собственные успехи несколько лет назад так вдохновили спортсменку, что она решила поделиться своим опытом с детьми. Помог случай. В 2017 году в гости в федерацию приехали семьи с детьми с ограниченными возможностями из небольшого кузбасского шахтерского города Полысаево, чтобы просто поиграть и пообщаться с собаками. "Мы попробовали поставить их на лыжи — и получилось! Они поехали! С собаками дети сразу освоили скольжение, хотя до этого некоторые даже не ходили поступью. Мы поняли, что если регулярно заниматься, то будет в этом смысл, результат, и стали это делать", — говорит Майя.

Так родился проект "Лучший друг" — не просто развлечение для детей или прогулки с собаками, это без преувеличения спорт высоких достижений. "Подобная практика есть в Москве, Московской области, но там больше уклон в канистерапию, не в спорт. Коллеги нам говорят, максимальный круг для детей с ограниченными возможностями у них — 250−500 метров, дольше, думают, не справятся, а наши бегут и километр, и два, и три", — рассказывает президент Федерации ездового спорта Кемеровской области Ольга Костюковская.

Описание Президент Федерации ездового спорта Кемеровской области Ольга Костюковская © Данил Айкин/ТАСС

Резвая Веда в 2017 году стала "Лучшим другом" для девятилетнего Даниила Ведякова. У мальчика из-за неврологического заболевания к тому моменту были строгие ограничения по занятиям спортом, даже в школе на уроки физкультуры он не ходил. Несмотря на это, стал одним из первых участником проекта. Сегодня Даниилу 12, и в конце 2019 года он выполнил нормативы на III юношеский разряд по ездовому спорту. "Веда — она у-у-ух, как танк, любого ребенка за собой вытянет. Контакт они очень быстро нашли, Даниил с ней начинал. Я три года назад даже и подумать не могла, что такие результаты могут быть у ребенка, нас даже в школе к физкультуре не допускали. Сначала был просто интерес заниматься с собакой, бежать, а потом пришли и результаты сами собой, без надрыва. Вместе со спортивным достижениями формируется и характер ребенка, он возмужал, упорство, выносливость появились, телосложение как у спортстмена", — рассказывает про мальчика его мама Анна Ведякова. Собака как поощрение В секции ездового спорта сегодня занимаются 15 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от четырех лет. Нарушения опорно-двигательного аппарата или ментальные отклонения в развитии не мешают им преуспевать на дистанциях наравне с обычными сверстниками. Они занимаются вместе в общих адаптивных группах. Обязательно — общая физическая подготовка, особый уклон — на координацию движений, выносливость.