В регионы Центральной России придет весенняя погода

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что на смену мокрому снегу, дождям и порывистому ветру с 1 марта в большинство регионов Центрального федерального округа (ЦФО) придет теплая и ясная погода. В Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и других областях днем воздух прогреется до плюс 6-7 градусов, заморозки в ночь на понедельник ожидаются не ниже минус 1-2 градусов, сообщили ТАСС в пятницу в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным синоптиков, 28-29 февраля фактически во всех регионах ЦФО прогнозируются дожди, мокрый снег, температура воздуха будет колебаться от плюс 3-4 градусов в дневные часы до минус 2-7 градусов в ночные. Характер погоды начнет меняться с вечера субботы, например, в Белгородскую, Калужскую, Курскую, Смоленскую области 1 марта придет потепление до плюс 5-7 градусов, осадки прекратятся, местами возможна переменная облачность, отметили в региональных гидрометцентрах.

Как рассказал ТАСС главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков, снегопад 27 февраля станет последним в эту зиму. "Снегопад продлится до 21 часа вечера пятницы, а потом прекратится, и уже снега этой зимой не будет, с субботы уже преобладает солнышко. Это проходит циклон, за которым всегда идет антициклон, а в нем всегда безоблачная погода и без осадков. На следующей неделе также будет преобладать солнечная погода с переменной облачностью", - сказал он, добавив, что воздух будет с воскресенья прогреваться до плюс 5-6 градусов, ночами возможны небольшие заморозки.

Дожди, мокрый снег, по данным местных ЦГМС, в субботу прекратятся также в Липецкой, Орловской, Тверской, Тульской областях, 1 марта будет до плюс 5-6 градусов, в ночь на 2 марта - не ниже нуля. Немного прохладнее в ночные часы, до минус 1-2 градусов, ожидается в Брянской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Тамбовской и Ярославской областях, но днем в воскресенье и понедельник воздух прогреется до плюс 4-7 градусов. "1 марта ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный со скоростью 3-8 м/с", - отметили в ЦГМС по Тульской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, 28-29 февраля через ЦФО будет проходить циклон с центром над северо-западом европейской территории России, к 1 марта он сместится на север, на Архангельскую область, атмосферное давление начнет расти, что и обусловит ясную погоду и потепление.