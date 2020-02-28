В Чечне прошел митинг, посвященный 20-летию подвига десантников 6-й роты

ГРОЗНЫЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Митинг, посвященный 20-летию подвига военнослужащих 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии, погибших в Чечне в 2000 году в неравном бою с боевиками, прошел у поклонного креста в чеченском селе Улус-Керт. В мероприятии приняли участие более 100 родственников, представители командования Воздушно-десантных войск, власти и общественники, передает корреспондент ТАСС.

"Мы помним тяжелые времена, когда международные террористы из десятков стран мира выбрали Чеченскую Республику в качестве плацдарма для атаки на Россию, ими была поставлена задача ослабить и развалить Россию, нанести невосполнимый удар по экономике, подорвать политическую и экономическую стабильность. В этой борьбе погибли тысячи достойных защитников Отечества, среди них были бойцы героической шестой роты, которые стали примером доблестного служения Родине. Наш долг никогда не забывать имена героев, вечная слава бессмертной шестой роте, слава всем, кто погиб, защищая Россию", - сказал в своем выступлении глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам заместителя командующего ВДВ Виктора Купчишина, самоотверженность и отвага десантников шестой роты заставили все мировое сообщество восхититься их беспрецедентным подвигом. "Десантники шестой роты показали всему миру, что Россию победить невозможно. В то непростое для России время, когда террористы делали откровенные шаги к развязыванию полномасштабной агрессии, на их пути встали 90 десантников Псковской дивизии, вчерашние мальчишки, которые вряд ли готовили себя к подвигу, но были готовы безоговорочно защитить нашу любимую Родину, и когда настал час, они не отступили перед противником, который более чем в 20 раз превосходил их по численности, а приняли неравный бой и победили", - отметил он.

Как отметил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, для родных и близких погибших десантников, 20 лет прошли, как один день. "Сегодня в 20-ю годовщину мы склоняем голову перед родными и близкими наших героев, десантников шестой роты. Я уверен, я знаю, что нет таких слов, и нет таких действий, которые хоть насколько могли восполнить утрату ваших сыновей, отцов и братьев, истинных воинов, для которых долг, честь и родина стали высшими ценностями. Мы всегда будем помнить их беспримерный подвиг, вечная слава воинам-десантникам шестой роты, вечная память героям", - сказал вице-спикер.

Память героев, боровшихся с международным терроризмом, собравшиеся почтили минутой молчания и возложили к памятнику цветы. Гости республики в пятницу также посетили улицу в Старопромысловском районе Грозного, названную в честь 84 псковских десантников. Памятник солдатам и офицерам 6-й роты, у которого прошел митинг, установили на высоте 776 у населенного пункта Улус-Керт в 2017 году. Монумент в виде поклонного креста весом около 9 т выполнен из серого гранита. Форма памятника выбрана не случайно: так по древнерусской традиции отмечали места и события по случаю избавления от беды или в честь павших воинов.

Подвиг десантников

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется во Пскове.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Позже Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра, утвердил состав оргкомитета, который возглавил заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин.