Чеченский кот Симба и смузи из черемши. В Грозном прошел Honk-Fest

ГРОЗНЫЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль черемши Honk-Fest, который прошел в субботу в Грозном, собрал около 20 тыс. гостей. Для них организовали кулинарные поединки, дегустации, мастер-классы, конкурс на самую быструю очистку черемши и концерт национальной музыки.

Мероприятие прошло на площади имени Абубакара Кадырова в центре Грозного, где разместилась импровизированная этнографическая деревня. В ней были представлены восемь районов Чечни. Гости смогли ознакомиться с работами народных умельцев, попробовать разнообразные блюда с черемшой, послушать национальную музыку и станцевать лезгинку.

"Мы видим, что большое количество туристов приехало из разных регионов России специально на этот фестиваль. Он уникальный для России, в ходе подготовки мы выяснили, что, оказывается, в Германии проводится подобное мероприятие, но по формату наш фестиваль черемши Honk-Fest более интересный, массовый и насыщенный. На фестивале было использовано несколько тонн черемши", - отметил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

Черемша на любой вкус

Черемша, по-другому "медвежий лук", национальный продукт в республике, который ценится за насыщенность полезными веществами. Традиционно его жарят или используют в качестве начинки для вареников, однако на фестивале показали, что с черемшой можно также делать пирожки, суши, блинчики, бургеры, салаты, смузи и даже мороженое.

"Мы из города Беслан приехали специально на фестиваль. У нас тоже черемшу едят и любят, но здесь такое разнообразие, столько много рецептов смогли собрать. Я вот поела блинчик со свежей черемшой, обязательно дома так же приготовлю. Очень все нравится - вкусно, интересно и весело", - рассказала Залина Верина.

Александр Валошин приехал вместе с друзьями из Санкт-Петербурга. Фестиваль для него стал приятной неожиданностью, как и насыщенный вкус черемши. "В восторге просто, что попали на такое интересное мероприятие. Невероятно гостеприимная республика и доброжелательные люди. Я первый раз ем черемшу в таком виде и количестве, очень приятный и острый вкус", - рассказал собеседник ТАСС.

Самый гостеприимный район

Гостей, предпочитающих различные блюда национальной кухни, ждали накрытые столы в шатрах районов республики, которые, помимо традиционных блюд, представили также свой туристический потенциал, культуру и быт. Только один Итум-Калинский район за день угостил блюдами с черемшой около 1 тыс. человек, за что и занял первое место в номинации "гостеприимство".

Одним из ключевых событий фестиваля стал конкурс на лучшее блюдо из черемши. В нем приняли участие 14 команд, в том числе из Грузии и Азербайджана. Организаторы подготовили для кулинаров "черный ящик" с продуктами, используя которые они должны были приготовить блюдо. "Мы судили по всемирной стобалльной системе, оценивали вкус, подачу, состав, гигиену и т. д. Наибольшее количество баллов набрала команда из Азербайджана", - рассказал ТАСС председатель жюри Тахир Идрис оглы Амирасланов.

Почетным гостем гастрономического фестиваля стал кот по имени Симба, которого ранее разыскивали организаторы после видео, где он ест черемшу. Ему вручили диплом "Тот самый кот".

Первая кулинарная книга

В продолжении мероприятия в воскресенье в Грозном пройдет образовательная сессия для рестораторов. Фестиваль также положил начало написанию первой кулинарной книги национальных блюд Чеченской Республики. Лучшие рецепты сегодняшнего дня будут в него включены.

"Автором этой книги будет написан чеченский народ, я буду помогать ее писать. Те блюда, которые стали сегодня победителями, они уже войдут в эту книгу, а потом мы проедем по всем районам Чечни и будем знакомиться с людьми, которые хорошо умеют готовить, изучать, фотографировать, записывать. В результате мы соберем такую книгу, которая на следующем кулинарном конкурсе в Париже получит первое место", - рассказал популярный блогер, телеведущий и кулинар, автор множества книг Сталик Ханкишиев.