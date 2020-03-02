Студенты вуза в Северной Осетии смогут пройти стажировку на предприятиях "Южуралзолото ГК"

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ) в Северной Осетии подписал соглашение о проведении стажировок для студентов и их возможного трудоустройства с компанией "Южуралзолото ГК". Об этом ТАСС сообщили в вузе.

"В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между нашим вузом и АО "Южуралзолото Группа Компания" будет реализован ряд совместных мероприятий в области научных исследований и инновационных разработок в 2020 году. Также предполагается прохождение стажировок на предприятиях компании с возможностью дальнейшего трудоустройства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для знакомства с возможностями вуза, а также уровнем подготовки специалистов республику посещала делегация от компании. Они выразили интерес к развитию сферы горного дела в СКГМИ и заявили, что готовы трудоустроить практически всех выпускников с предоставления полного соцпакета, а также предоставить возможности для стажировки.

Также компания рассматривает вуз в качестве учебного учреждения, где их специалисты смогут проходить курсы повышения квалификации.

В 2019 году ректор института, профессор Юрий Дмитрак ознакомился с производственными мощностями и технологиями, применяемыми на предприятии.

"Южуралзолото ГК" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Все предприятия находятся в России. Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. Активы предприятия включают действующие месторождения в Челябинской области: Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан.

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) - один из ведущих технических вузов страны. В настоящее время в нем обучаются более 5 тыс. студентов по 21 направлению на 12 факультетах: горно-геологическом, металлургическом, электромеханическом, архитектурно - строительном, электронной техники и других.