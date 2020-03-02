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Международный фестиваль фейерверков пройдет в июне на Ставрополье

В нем примут участие 15 команд, в том числе представители США, Польши, Мальты, Пакистана

ПЯТИГОРСК, 2 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль пиротехнического искусства "PyroFivePeaks 2020" пройдет в Ессентуках Ставропольского края в начале июня, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона.

"Фестиваль пиротехнического искусства планируется провести на Ставрополье уже во второй раз. Программа рассчитана на три дня - с 5 по 7 июня. Ожидается, что в заключительном шоу примут участие до шести команд из России и других стран", - говорится в сообщении.

Между тем в пресс-службе городской администрации Ессентуков сообщили, что в 2020 году команд-участников на фестивале будет в два раза больше, 15. Среди приглашенных - представители США, Польши, Мальты, Пакистана.

"На фестиваль фейерверков Ессентукам выделено 137 млн рублей. PyroFivePeaks этим летом станет еще масштабнее и красочнее. Именно поэтому каждый нюанс, будь то 4,5 км ограждения, три гастрономические зоны или 22 камеры наблюдения, имеет огромное значение на стадии подготовки",- приводятся в сообщении слова главы Ессентуков Александра Некристова.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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